Contributi per handicap grave/ Il bando per ottenerli: requisiti e domanda (27 gennaio 2024)

Quest’anno è possibile richiedere i contributi per handicap grave o per una malattia grave, purché queste condizioni si siano verificate nel periodo d’imposta che va dall’1 gennaio al 31 dicembre del 2023. Oltrepassato questo arco di tempo, non sarà possibile partecipare al bando.

Il bando include il contributo da prevedere e destinare esclusivamente ai pensionati e dipendenti associati al gruppo Poste Italiane SpA, i pensionati e dipendenti ex IPOST, così come i loro figli, coniugi, uniti civilmente, sia domiciliati che conviventi in strutture per l’assistenza e cure specializzata.

Contributi per handicap grave: i dettagli del bando 2024

Affinché si possa partecipare al bando per i contributi per handicap grave o per una malattia rara/grave, occorre presentare il certificato medico – purché non sia anteriore al 31 dicembre 2022 – che possa comprovare l’effettivo disagio per la quale ottenere l’indennità economica.

Inoltre, andrà allegato alla domanda, anche la DSU aggiornata (Dichiarazione Sostitutiva Unica), in modo tale che si possa conteggiare l’ISEE (o l’ISEE dei minorenni che hanno dei genitori non conviventi e non coniugati tra loro).

Va specificato che quest’ultimi contributi non possono essere cumulabili e né compatibili con il beneficio che si potrebbe trarre dalla formula “Long Term Care – Ricoveri in strutture residenziali”. Dopo aver effettuato le valutazioni ufficiali e reali, sarà l’INPS stessa a pubblicare sul suo portale, la graduatoria dei soggetti ammessi.

Le domande andranno presentate entro una data specifica, ovvero dalle ore 12:00 del 23 gennaio 2024 fino alle ore 23:59 del 29 febbraio 2024, tramite le indicazioni contenute nel Portale prestazioni welfare.

Al sito web ufficiale è possibile consultare e acquisire tutte le informazioni essenziali per poter presentare la propria pratica. Laddove i requisiti siano stati rispettati, l’INPS stessa provvederà a validare la domanda.

Ai sensi dell’articolo 2 della Legge 241/1990, l’INPS avrà 30 giorni di tempo per poter effettuare tutte le valutazioni del caso, ritenendo opportuno (o meno), chi considerare per poter ammettere l’erogazione dei contributi per handicap grave o malattia grave.

