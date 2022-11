Contributo a fondo perduto per bar e ristoranti 2022/ Chi può usufruirne

Le domande per il contributo a fondo perduto bar ristoranti 2022, prospettano 400 mila euro per piscine, ristoranti, catering e bar. L’invio della domanda può esser presentata già da oggi 22 novembre del 2022, così come è stato stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 novembre del 2022.

Il termine ultimo per presentare la domanda è fissata al 6 dicembre del 2022.

Contributo a fondo perduto bar ristoranti 2022: come presentare la domanda

Il contributo a fondo perduto per bar e ristoranti del 2022 può essere ottenuto previo invio della domanda. La compilazione del documento potrà essere effettuate attraverso due soluzioni:

Sfruttare il servizio internet nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e andare sulla voce «Fatture e Corrispettivi». Sfruttare un programma di mercato che rispetti le tecniche emanate dal provvedimento, spedendo la domanda tramite i canali telematici Fisconline o Entratel dell’Agenzia.

Il lasso di tempo utile per presentare le domande avvengono tra il 22 novembre e il 6 dicembre del 2022. Il capitale messo a disposizione dal fondo perduto deriva dall’Agenzia delle Entrate e dal governo.

La richiesta per il denaro potrà essere effettuata dai soggetti che svolgono un’attività appartenente ai codici Ateco 2007, ovvero:

56.10, Ristoranti;

56.30 Bar;

93.11.2 Gestione di piscine;

56.21 Catering per eventi;

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

Non sfugge neanche il requisito economico, che comprende il fatturato. Le imprese che ne potranno agevolare sono le stesse che durante il 2021 hanno registrato un calo dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli di due anni antecedenti, ovvero 2019.

Quindi il contributo a fondo perduto per bar e ristoranti del 2022 sarà utile per poter avere delle risorse economiche per scalare la propria attività imprenditoriale. Le agevolazioni sono contenute nel decreto di Rilancio.

