CONTRO CRISI E INFLAZIONE/ I dati che premiano le scelte della Spagna

Nessuno sa se e quando arriverà un rallentamento, in compenso per ora negli Stati Uniti sicuramente non c’è. Ieri i dati sul settore dei servizi e della manifattura hanno sorpreso al rialzo rispetto alle stime e hanno mostrato un miglioramento rispetto al mese precedente. I risultati del primo trimestre di American Express, comunicati giovedì, hanno confermato uno scenario ancora assolutamente positivo per i consumatori americani. Anche i dati europei usciti questa settimana non consegnano un quadro di crisi. Le considerazioni immediate sono che l’inflazione scenderà lentamente e che le banche centrali non vedono motivi né per invertire il ciclo di rialzo dei tassi, né probabilmente nemmeno per fermarlo. È una fase difficile da leggere sia economicamente che politicamente.

50 ANNI PER COMPRARE CASA/ "Inflazione e stipendi fermi, se la Bce fa come la Fed sarà anche peggio"

Ci sono settori che stanno vivendo una stagione positiva o molto positiva e altri, soprattutto quelli più esposti al rialzo dei tassi come l’immobiliare, che mostrano invece segnali di rallentamento in alcuni casi preoccupanti. Ci sono economie che sono riuscite a tenere bassi i costi energetici, che beneficiano della ristrutturazione delle catene di fornitura globale e che rimpatriano aziende e capacità produttiva che prima erano, per esempio, in Cina; altre economie invece stentano a difendere le quote di produzione a causa dei costi energetici. Dal punto di vista politico e sociale nel sistema coesistono settori che crescono e altri che soffrono già le conseguenze del rialzo dei tassi, figure professionali richieste e altre che invece che si trovano a competere con i migranti e quindi ci sono lavoratori che sono riusciti a ottenere salari più alti neutralizzando l’effetto dell’inflazione e altri, invece, che l’hanno subita completamente.

CASO DEF/ Il "tesoretto" misterioso confermato dall'Istat

Le banche centrali sperano che l’inflazione rientri in modo da evitare i rischi che il rialzo dei tassi comportano soprattutto se l’economia dovesse incontrare qualche vuoto d’aria. Anche gli investitori hanno poca visibilità e questo significa che le probabilità di una sorpresa, negativa o positiva, aumentano e di conseguenza anche la volatilità.

In questo quadro calibrare le politiche economiche, monetarie e fiscali non è semplice. Invocare la moderazione negli incrementi salariali, per esempio, in presenza di un incremento dei prezzi degli alimentari ampiamente in doppia cifra significa infliggere a una parte della popolazione una riduzione del potere d’acquisto insostenibile in caso di rallentamento. Ignorare le conseguenze del rialzo dei tassi sul mercato immobiliare e sulle imprese che hanno minore accesso al credito, in presenza di uno scenario che rimane positivo, vuol dire rischiare di perdere interi settori in caso di crisi.

SCENARIO UE/ "Lagarde, i danni di una globalista orfana della Pax americana"

Senza scomodare gli Stati Uniti, in Europa i sistemi che hanno retto meglio sono quelli spagnolo e portoghese. La Spagna ha la metà dell’inflazione italiana e una delle più basse in Europa; escludendo gli Stati più piccoli, sarà il Paese con la crescita del Pil più alta d’Europa nel 2023. Il rincaro dei prezzi energetici è stato uno dei più contenuti del continente europeo e questa è la chiave del successo nello scenario attuale. A novembre il Governo iberico ha approvato un piano di aiuti per i mutui di più di un milione di persone. Non manca quindi nemmeno la consapevolezza di dove siano i rischi economici e sociali.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA