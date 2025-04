Da poco subentrato alla guida di Confindustria, Emanuele Orsini ha le idee chiare su quali dovrebbero essere i passi che il governo deve compiere per rispondere ai dazi USA senza innescare una vera e propria guerra commerciale che finirebbe per danneggiare solamente l’Italia (o l’Europa, a seconda di come si vuole vedere la situazione) e per far infuriare ancora di più il presidente Donald Trump con conseguenze del tutto imprevedibile: l’idea di Orsini – grosso modo – è la medesima della Spagna che ha aperto ad un fondo da 14 milioni di euro per sostenere le imprese maggiormente colpite dalle tasse statunitense ed aiutarle a trovare nuovi mercati esteri.

Prima di arrivare al suo piano – però – il presidente di Confindustria ci tiene a chiarire al Corriere della Sera che attualmente la sua maggiore preoccupazione sui dazi USA è che finiscano per incentivare alcuni imprenditori a scegliere di dislocare la produzione negli States: una decisione a suo dire “logica” anche in virtù del fatto che “in Europa ci creiamo da soli” numerose difficoltà – e cita soprattutto “la burocrazia”, ma anche “la regolamentazione” -, ma che al contempo sarebbe altrettanto “impossibile” per alcuni produttori; fermo restando in ogni caso che è importante iniziare a “ridurre le barriere interne” fin da subito.

Emanuele Orsini: “Per rispondere ai dazi USA l’Italia punti a stimolare gli investimenti”

L’effetto dei dazi secondo Orsini – escludendo dall’equazione la guerra commerciale – si farà sentire soprattutto sulla crescita dell’economia italiana che per il 2025 è stata rivista “dallo 0,8% allo 0,6%”, ma interpellato su di un’ipotetica recessione frena ricordando che in Italia “abbiamo una capacità di adattamento molto forte”: in tal senso – in ogni caso – resta la necessità di agire al più presto e secondo lui la prima azione che da parte del governo dovrebbe includere “un piano industriale straordinario” che tuteli innanzitutto “gli investimenti”.

Un piano che dovrebbe stimolarli – spiega ancora Orsini – in una misura almeno pari al 30% andando a recuperare quei “tanti” fondi che rimarranno inutilizzati dal “piano Industria 5.0” nato in seno al PNRR che a suo avviso “non funziona” e verrà utilizzato a mala pena per un terzo del totale, ma anche dai “fondi di coesione”; il tutto con “meccanismi di credito d’imposta semplici, senza troppa burocrazia [e] automatici“, superando al contempo la rigidità e la “speculazione economica” dei piani green relativi “all’auto elettrica [e] ai certificati verdi”.