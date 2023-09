Contro-manovra PD: stangata su proprietari di case/ “Bloccare indicizzazione degli affitti per tutto il 2024”

La contro-manovra di Schlein al secondo punto parla proprio di bloccare l’adeguamento del canone di affitto fino a dicembre 2024 “qualora l’indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie subisca aumenti superiori al 2% su base annua”. Dunque, siccome l’inflazione ci sarà anche nei prossimi mesi, l’obiettivo è quello di scaricare i costi lievitati della crisi su una categoria in particolare, ossia i proprietari di case. Fin dal suo arrivo, Schlein ha parlato di una misura simile. Nella mozione congressuale, alla voce “Diritto alla casa”, teorizzava politiche “innovative di intermediazione pubblica per recuperare al mercato degli affitti medi e lunghi una parte del patrimonio privato sfitto”.

La leader dem, al Festival dell’Economia, aveva affermato: “Dobbiamo pensare a perché la tassazione sulle rendite fiscali e immobiliari è così bassa, rispetto a quella sul lavoro e sull’impresa”. Dunque la soluzione sarebbe una “Riforma del catasto in un senso più equo”, dunque più tasse. A detta di Schlein, “non possiamo negare che siamo in un Paese dove c’è una delle tassazioni sulle successioni più iniqua e più bassa”.