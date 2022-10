Contro tutte le Bandiere/ Su Rete 4 il film con Anthony Quinn

Contro tutte le Bandiere, film di Rete 4 diretto da George Sherman

Contro tutte le Bandiere va in onda oggi, 30 ottobre, su Rete 4 dalle 17:00. Il film è diretto da George Sherman, che nel corso della sua longeva carriera si è reso noto soprattutto per le sue pellicole western. Tra gli attori del film spicca anche Errol Flynn nel ruolo del protagonista, l’ufficiale della marina inglese Brian Hawke. Un altro dei ruoli principali, quello del capitano Roc Brasiliano, è interpretato da Anthony Quinn: l’attore messicano-statunitense che nei primi anni 50 visse a Roma prendendo parte a diverse produzioni di Cinecittà lavorando, tra gli altri, con Federico Fellini.

La colonna sonora del film porta la firma di Hans J. Salter, compositore che ha scritto le musiche di diversi film horror della Universal Pictures nel secolo scorso. Durante le riprese, Errol Flynn ha girato gran parte delle scene più spericolate di persona senza affidarle a una controfigura, arrivando a procurarsi una frattura della caviglia che ha costretto la produzione a sospendere momentaneamente le riprese.

In quel periodo il problema con l’alcol di Flynn non era un segreto, tanto che il regista George Sherman vietò il consumo sul set a tutto il cast. Per raggirare la restrizione, a detta della co-protagonista O’Hara, l’attore impregnava d’alcol delle arance, così da potersi ubriacare mangiandole e rendendo, però, più difficoltoso girare diverse scene nell’arco della giornata. A tal proposito, il suo ultimo desiderio fu quello di venire seppellito assieme a dodici bottiglie di whiskey.

Contro tutte le Bandiere, la trama del film: un racconto di pirati

La trama di Contro tutte le Bandiere racconta di pirati del XVIII secolo. In particolare segue la vicenda di Brian Hawke, un ufficiale della marina militare inglese che, spacciandosi per disertore, si infiltra in un gruppo di pirati dell’Oceano Indiano con base sull’Isola di Madagascar.

La ciurma, che con le sue scorribande e razzie minaccia i commerci dell’Inghilterra, è capitanata da Roc Brasiliano, che accoglie l’ufficiale Hawke dopo aver visto il suo valore in combattimento. Durante la sua permanenza, e costretto a fraternizzare col nemico, riuscirà a fare il doppio gioco durante rappresaglie e rapimenti, ad esempio salvando Patma, moglie del Gran Moghul indiano rapita dai pirati, dalla schiavitù a cui è destinata a essere venduta. Nel mentre attira l’attenzione della piacente capitana pirata Schizzafuoco Stevens: attenzione che diviene presto reciproca causando un conflitto d’interessi per il protagonista.

