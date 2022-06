Controcorrente, puntata 1 giugno/ Temi e ospiti: Michele Santoro e Sergey Markov

Controcorrente, la puntata di oggi 1 giugno 2022: gli ospiti

Torna questa sera, mercoledì 1 giugno 2022, la nuova puntata della trasmissione Controcorrente – Prima serata, in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21.25 circa. Alla conduzione del programma ritroveremo come sempre la giornalista Veronica Gentili che nella prima puntata del nuovo mese tornerà ad occuparsi di attualità politica e non solo, intervistando sopiti di primo livello e dibattendo in studio sui temi caldi del momento.

Secondo le anticipazioni della nuova puntata di Controcorrente in programma per questa sera, la padrona di casa si prepara ad accogliere il primo ospite atteso, il collega Michele Santoro, il quale si confronterà oltre che con la stessa Gentili anche con Federico Rampini sui temi di attualità. Nel dettaglio, Santoro sarà chiamato a dire la sua sulla guerra in corso in Ucraina e più in generale sui temi caldi della politica italiana dell’ultimo periodo.

A Controcorrente il dibattito sul reddito di cittadinanza

Michele Santoro non sarà il solo ospite di Veronica Gentili in questa puntata di Controcorrente, trasmissione di approfondimento giornalistico in onda nella prima serata di Rete 4. Spazio anche a Sergey Markov, ex stretto consigliere di Putin ed ex deputato della Duma che sarà intervistato dalla conduttrice. Nei giorni scorsi Markov, in una intervista al Corriere della Sera aveva parlato della possibilità di Matteo Salvini a Mosca: “Ben venga uno come lui, leader di un partito amico”, aveva detto.

I temi di questa sera della nuova puntata di Controcorrente saranno svariati: tanti quelli relativi alla nostra politica, tra cui il dibattito accesissimo sul reddito di cittadinanza che va a scontrarsi con quello del lavoro sottopagato. Si tenterà poi di fare chiarezza anche sul referendum della giustizia, per cui si voterà domenica 12 giugno. Il tutto sarà discusso nel corso della diretta tv di oggi 1 giugno ed in contemporanea live streaming attraverso le piattaforme (web ed app) di Mediaset Infinity (poi disponibili anche in replica).

