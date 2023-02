Controller Xbox Series X/S/ Nuovo joypad strabiliante entro una settimana: il leak

Sul mercato dovrebbe arrivare a breve, il nuovo controller di Xbox Series x/s. La data presunta è il 28 febbraio, dunque soltanto 6 giorni, meno di una settimana per scoprire se quel che stiamo per dirvi sia vero oppure no. Ma quale sarà il tips e la peculiarità del nuovo joystick dell’azienda di Redmond?

Vorremmo precisare, che quella che vi raccontiamo oggi è una indiscrezione. Non c’è alcuna ufficialità da parte di Microsoft e né di qualche altra fonte giornalistica e autorevole. Il rumor arriva da un leaker molto famoso nel settore gaming, il cui nome su Twitter è billbil-kun e con il nick @billbil_kun.

Creare avatar WhatsApp/ Come farlo in 5 passaggi

Controller Xbox Series X/S: come sarà Velocity Green?

Il nuovo controller per Xbox Series X/S dovrebbe arrivare entro poco meno di una settimana. Stando a quanto comunicato e pubblicato su Twitter (qui sotto il post), dal leaker billbil-kun, l’uscita è prevista per il 28 febbraio 2023, al costo di listino di 59,99€.

Toyota auto sportiva/ La sorpresa in collaborazione con altri brand: cosa aspettarsi

PREMIERE

Another controller in less than a month 👀#Xbox Wireless Controller Velocity Green

⌛️Release date: Feb 28th, 2023

💲Price: 59,99€ pic.twitter.com/P1eGtXN8Fl — billbil-kun (@billbil_kun) February 21, 2023

La colorazione dovrebbe essere – come si presume dal suo nome – un verde acceso, con il retro bianco egli stick verdi, ovvero in linea con il colore del fronte. Se così fosse, non ci stupiremmo, dato che anche su Xbox Design Lab è possibile personalizzare il joystick con questa colorazione (o comunque simile).

Direttamente dalla pagina di personalizzazione del joystick, noi abbiamo provato a simulare il nuovo controller di cui ha parlato il leaker billbil-kun, ottenendo questo risultato (qui sotto vedrete l’immagine, che non dovrebbe essere troppo diversa dal possibile joypad).

Messaggi vocali WhatsApp/ 4 Tips per non infastidire il destinatario con i voice note

Abbiamo riportato quanto comunicato dal leaker, visto che è molto affidabile. L’ultima volta ad esempio, aveva individuato il controller Stellar Shift, che era stato comunicato all’inizio del mese come nuova versione del “Lunar Shift” uscito precedentemente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA