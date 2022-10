Controller Xbox Series X/S/ Un leak spoilera una nuova colorazione, Lunar Shift

Il controller Xbox Series X/S potrebbe uscire in una nuova colorazione. Dopo il tanto amato Mineral Camo, già svelato e pubblicato da Microsoft, da un leak si preannuncia una potenziale uscita con una tonalità mai vista prima.

L’obiettivo di Microsoft è quello di soddisfare non solo l’experience e l’utilità degli utilizzatori di Xbox, ma anche di far uscire il controller in una tonalità del tutto nuova. A svelarlo è stato un leak molto autorevole.

Controller Xbox Series X/S: cosa sappiamo sul nuovo colore

Il leaker in questione è Espìa de Ofertas, che dopo aver consultato Amazon avrebbe scovato il nuovo controller per Xbox Series X/S e Xbox One, che prenderebbe il nome di “Lunar Shift“.

Il rivestimento frontale del pad potrebbe essere di color argento, mentre la tonalità del lato posteriore è tendente al grigio. Espìa de Ofertas ha annunciato che prima di questo interessante leak, non aveva mai notato un modello simile.

La società di Redmond però, non ha ancora confermato la veridicità del leak svelato da Espìa de Ofertas. Quindi non siamo certi che il Controller Xbox Series X/S Lunar Shift, possa esser realmente commercializzato.

Lo scorso 27 settembre è stata pubblicata la versione Mineral Camo, le cui tonalità sono molto miste: verde acqua, blu scuro e viola. Motivo per cui ci aspettiamo che il prossimo modello possa uscire tra un po’ di tempo.

Non resta che capire se ci saranno degli eventi in cui la società di Redmond provvederà a spiegare e annunciare l’uscita di questo modello dal nuovo colore (che sembrerebbe aver tonalità in stile argento ma opaco).

Parlando sempre di nuovi colori, recentemente è stato smentito il leak in cui si parlava di una potenziale console Xbox Series X bianca, che per la prima volta sarebbe apparsa in un video pubblicitario della Logitch G Cloud.











