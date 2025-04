L’Agenzia delle Entrate ha appena aggiornato il modo di effettuare i controlli fiscali 2025, il cui esito verrà inviato tramite il sistema digitale, tra cui l’applicazione “IO”, il portale Ade e la posta elettronica certificata.

L’invio telematico e digitale avverrà tramite i metodi sopra descritti e nel momento in cui viene aperta una pratica iniziata tramite inviti di comparizione e questionari il cui risultato è negativo (ovvero quando la fiscalità non accerta alcuna violazione).

Bonus 2025/ Tutti gli incentivi confermati sul lavoro e le bollette (22 aprile)

Controlli fiscali 2025 con tempi specifici

La normativa italiana impone all’Ade che i risultati dei controlli fiscali 2025 debbano essere comunicati entro 2 mesi rispetto a quando viene completata la procedura, riuscendo ad evitare ai contribuenti ulteriori adempimenti burocratici e verifiche sul proprio cassetto fiscale.

Bonus tredicesima 2025/ Come ottenerlo senza averlo mai ricevuto (22 aprile)

La procedura riguarda esclusivamente i metodi utilizzati come gli inviti di comparizione e i questionari, escludendo i rimborsi fiscali e il versamento delle somme imponibili.

Tra i canali prescelti come comunicazione sono previste tre soluzioni, il portale dell’Agenzia delle Entrate a cui si accede tramite CNS, SPID o CIE, la posta elettronica certificata dove viene eletto il domicilio digitale di ciascun contribuente e il programma IO utilizzabile da smartphone e con ricezione di notifiche “a comparsa”, anche note come push.

Comunicazione chiara e trasparente

Il metodo digitale previsto dall’Agenzia delle Entrate per comunicare l’esito negativo dei controlli fiscali del 2025 è finalizzato alle soluzioni “Win to Win“, sia per i contribuenti che per le amministrazioni fiscali.

Bonus Pasqua 2025/ La CCNL non riconosce indennità aggiuntive (22 aprile)

I contribuenti hanno la possibilità di poter ricevere in maniera molto veloce e soprattutto chiara e trasparente i risultati relativamente agli accertamenti fiscali che verranno ricevuti tramite PEC, l’app IO e portale Ade.

Si tratta di un provvedimento emanato questo mese e pubblicato il 17 aprile e già attuato e operativo. Dunque si attendono le comunicazioni ufficiali secondo le nuove modalità operative previste e attuate dall’Agenzia delle Entrate.