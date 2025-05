Da oggi i datori di lavoro, grazie a una modifica introdotta dall’INPS, potranno richiedere più visite mediche di controllo in merito alla malattia di ciascun dipendente (al di là che si tratti di un settore privato o di uno pubblico).

L’utilità delle visite a carico dell’INPS ha un duplice motivo: il primo è legato alla reale condizione del lavoratore, mentre il secondo fa riferimento a una effettiva impossibilità di poter presenziare sul luogo di lavoro.

Riforma pensioni 2025/ La stima sugli assegni calcolati in modo errato (ultime notizie 27 maggio)

Come funzionano le visite mediche di controllo in caso di malattia

Con una nuova circolare INPS, l’ente ha aggiornato e velocizzato l’iter per effettuare le visite mediche di controllo in caso di malattia. Il sistema permetterà di far domanda in due soluzioni: tramite il datore di lavoro (lavorando sia nel privato che nel pubblico), oppure d’ufficio.

Riforma pensioni 2025/ Fava ricorda l’impegno dell’Inps per i giovani (ultime notizie 24 maggio)

Le nuove funzionalità consentono una procedura più semplice, intuitiva e veloce. I datori interessati potranno effettuare non una, bensì due o più richieste al fine di inviare il medico per la visita fiscale.

La novità più importante riguarda l’automazione per la domanda in merito agli attestati del lavoratore dipendente. Infatti, al momento dell’inserimento dei dati, ogni datore di lavoro potrà riportare – oltre all’anagrafica del dipendente – la data del rilascio del certificato medico e il periodo in cui terminerà la prognosi.

Questo permetterà al sistema di poter notificare correttamente le date utili al datore di lavoro, e di poter richiedere la visita fiscale.

Bonus vacanze 2025/ Viaggio interamente pagato dall'INPS: le graduatorie

La procedura agevolativa

La procedura agevola indubbiamente la posizione sia dell’INPS che del datore di lavoro, con un sistema più chiaro e con meno possibilità di commettere degli errori grazie alla digitalizzazione dei servizi sopra esposti.

L’elemento più importante è la possibilità del datore di poter far richiesta soltanto telematicamente, abolendo la vecchia abitudine di dover allegare i documenti cartacei manualmente.

Naturalmente, le visite mediche di controllo per la malattia del dipendente vanno richieste purché ci si basi sull’effettivo principio di “reperibilità e stato di salute”.