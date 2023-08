Controlli sui conti correnti/ Nuove intensificazioni, come rintracceranno i debitori (30 agosto 2023)

Sono partiti i primi controlli sui conti correnti, che stando alle nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, i check saranno molto più precisi ed approfonditi. Questo implica una maggior semplicità di individuare gli evasori fiscali, che dovranno far i conti con il Fisco italiano e le relative sanzioni.

Per rintracciare i debitori, il fisco italiano ha pensato all’introduzione dell’anonimetro, un nuovo algoritmo molto più potente ed efficiente, rispetto a quello a cui siamo stati abituati fino ad oggi. In questi anni d’altronde, i controlli sono stati molto altalenanti.

Quando scattano i controlli sui conti correnti?

Molti contribuenti, preoccupati, si chiedono quando scattano controlli sui conti correnti. In realtà, l’Agenzia delle Entrate potrebbe farli in qualsiasi momento, ma già da un po’ di mesi ad oggi, i check sono stati intensificati, anche grazie alle nuove tecnologie adoperate (come l’anonimetro).

I primi controlli sarebbero partiti dal 2017, controllando non solo i conti correnti bancari degli italiani, ma facendo un confronto incrociato rispetto alle spese effettuate e al denaro percepito (e naturalmente dichiarato).

L’anno in cui si sono verificati dei controlli intensivi, è stato certamente quello legato al 2019, dove le attivazioni ammontavano a ben 6.000, nettamente superiori rispetto al 2021, dove i controlli sono calati bruscamente, totalizzando appena 1.691 attivazioni.

Secondo il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, questi drastici cambiamenti comporteranno un’entrata importante nelle casse dell’erario: ben 2,8 miliardi di euro rispetto al 2025. Ecco le sue parole al riguardo:

«Abbiamo spostato l’asticella in alto. E non mi riferisco al contrasto all’evasione. Il nostro lavoro sarà valutato anche e soprattutto sull’incremento dei servizi telematici, sulla accelerazione dei rimborsi, sul contenzioso».

Gli obiettivi di Ernesto Ruffini sembrano esser chiari e trasparenti: l’obiettivo dei quasi 3 miliardi di euro, verrà raggiunto non solo grazie alle nuove tecnologie e ai servizi telematici, ma soprattutto grazie all’assunzione di ben oltre 11 mila nuovi funzionari pubblici.

Un record, visto che alla fine del 2022 il personale era “sotto organico”, dato che mancavano oltre il 40% di risorse, rispetto a quelle necessarie.

