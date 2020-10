Contromano/ Film su Rai 3 con Antonio Albanese nel ruolo di un rapitore improbabile

Il film Contromano andrà in onda sabato 17 ottobre alle ore 21.45, nella prima serata di Rai 3. Si tratta di una commedia italiana diretta e interpretata dall’attore e sceneggiatore Antonio Albanese già noto al grande pubblico per aver realizzato varie commedie. Gli interpreti sono lo stesso Antonio Albanese nel ruolo di Mario Cavallaro, Alex Fondja che interpreta Oba, Aude Legastelois nei panni della bella Dalida, e Daniela Piperno in Gisella. Contromano, commedia girata nel 2018, offre alcune delle composizioni più belle del musicista Alex Catalano.

CONTROMANO, LA TRAMA

Ed eccoci con la trama di Contromano. Mario Catalano è un giovane uomo abitudinario che nella sua vita è rimasto sempre fedele ai principi tramandatigli dal padre. Alla morte dell’uomo Mario ha ereditato un negozio di calze all’interno del quale lavora tutti i giorni senza mai mancare. Come gli ha insegnato il padre, consiglia le clienti che si presentano alla sua porta nel modo migliore possibile.

Le cose vanno bene fino a quando non si presenta Oba, un senegalese che con un banchetto abusivo ruba tutti i clienti di Mario. I due uomini si sfidano proponendo sempre più interessanti sconti per attirare la merce e facendosi pubblicità, ma l’unica soluzione che resta a Mario è quella di rapire Oba e riportarlo immediatamente nel suo paese in Senegal.

L’unico modo per poter rimandare l’uomo è portarcelo in macchina, ecco allora che Mario intraprende un lunghissimo e faticoso viaggio che sembra non finire mai. Mario, amante del rispetto, della monotonia e della legge, trasporta insieme a Mario tutta la sua delusione nei confronti della società, ecco perché vede in lui tutti i mali del mondo. Oba dal canto suo accetta il trasferimento in Senegal ad una condizione, con lui deve viaggiare anche la sorella Dalida. Il viaggio di Contromano è impervio ma durante questa avventura Mario scoprirà la bellezza dell’amore e il paesaggio meraviglioso che non ha mai ammirato, rimanendo sempre confinato nella sua monotonia.

