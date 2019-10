Contromano/ Video, su Rai 3 il film con Antonio Albanese (oggi, 18 ottobre 2019)

La messa in onda del film Contromano avverrà oggi 18 ottobre 2019 su Rai 3. Questa pellicola andrà in onda nella prima parte della serata di venerdì alle ore 21.20. Il lungometraggio in questione è senza alcun dubbio una commedia. Gli attori principali, che compaiono nelle scene principali della pellicola, sono: Antonio Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois e Daniela Piperno. L’anno in cui Contromano è uscito per la prima volta nelle sale cinematografiche è il 2018. Questo film inoltre è stato diretto dal regista Antonio Albanese, mentre le musiche sono il frutto dell’ingegno di Giuseppe Catalano. Questi è un musicista italiano, che ha vinto due David di Donatello, per aver realizzato le colonne sonore di Mine Vaganti e delle conseguenze dell’amore. L’attore Antonio Albanese ha recitato in altri film, come Manuale d’amore 2, Qualunquemente e Mamma o papà?. E’ diventato molto famoso per essersi calato nei panni del politico corrotto Cetto La Qualunque.

Contromano, la trama del film

In Contromano si parla del commerciante Mario Cavallaro. Quest’ultimo è un uomo che ha circa 50 anni. L’uomo ogni giorno fa sempre le stesse cose. Si alza la mattina presto al solito orario, vive da sempre nella stessa casa, e, prima di aprire il suo negozio di scarpe, beve lo stesso tipo di caffè di un bar presente nel quartiere in cui vive. Mario ama molto il suo lavoro, in quanto l’attività con la quale si guadagna da vivere gli è stata data in eredità dal padre, al quale era molto affezionato. La felicità per Cavallaro gli viene assicurata dalla routine prestabilita della sua vita, che lo fa sentire protetto. L’ordine, la precisione, e il parlare con un tono di voce basso sono quindi i principi fondamentali che regolano l’esistenza di questo commerciante.

La vita tranquilla e rassicurante di Mario viene stravolta quando questi viene a sapere che il bar in cui lui beve sempre lo stesso caffè sta per essere venduto ad un egiziano, e nel momento in cui nei pressi del suo negozio si piazza Oba, che è un giovane venditore di calzini senegalese. Per rimettere ogni cosa al suo posto, Cavallaro un giorno decide di rapire Oba e di riportarlo nel suo paese d’origine. Il commerciante di scarpe vuole riportare il ragazzo in Senegal con la sua auto. Oba accetta di essere ricondotto nel suo paese da Mario, solo se questi riaccompagnerà a casa anche la sorella del giovane, che si chiama Dalida. Cavallaro accetta questa proposta, e appena incontra la sorella di Oba se ne innamora perdutamente.

