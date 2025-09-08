Al via la stagione 2025-2026 dei Convegni di Diesse Firenze:programmi, date e "mission" dell'opera da oltre 25 anni dedita a formazione ed educazione

AL VIA LA STAGIONE DEI CONVEGNI 2025-2026 PER DIESSE FIRENZE: TUTTI GLI APPUNTAMENTI CON LE ISCRIZIONI APERTE ONLINE

Un’occasione di incontro unico nel panorama nazionale tra il mondo della scuola, quello della ricerca e dell’innovazione, con una particolare umanità sempre in cammino e sempre all’opera: si rinnova anche per l’anno scolastico 2025-2026 la grande stagione dei Convegni di Diesse Firenze, l’opera di insegnanti e docenti mossi dalla ricerca costante del valore unico della persona nel lavoro, oltre che realtà responsabile dell’arricchimento dell’offerta formativa nelle scuole (e non solo in Toscana). Dallo scorso 1 settembre 2025 sono ufficialmente aperte le iscrizioni online sul sito di Diesse Firenze per partecipare ai vari convegni scolastici e le realtà didattiche integrative, tanto per i docenti quanto ovviamente per gli studenti di ogni ordine e grado.

SCUOLA/ Personalizzare il curricolo, solo così il prof è un (bravo) “medico"

Dopo i grandi successi degli scorsi anni sulle principali iniziative di Diesse Firenze – dai Colloqui Fiorentini a LibrAperto fino ai convegni sulla scienza – si rinnova l’offerta formativa e culturale, rimanendo sempre però fedeli alla “mission” originaria dell’opera educativa: “Da un avvenimento una storia”, recita il “claim” dell’associazione “Didattica e Innovazione Scolastica” (per l’appunto, Diesse) nata a Firenze e presieduta oggi dal professor Gilberto Baroni, una «compagnia di insegnanti all’opera».

Maturità, Valditara replica alle critiche di Oliva/ "Novità sbagliate? Ecco perché l'Esame sarà più completo"

È un metodo e un’opera che da oltre 25 anni si pone nel panorama scolastico con l’ambizione educativa di attrarre insegnanti e studenti per una migliore formazione culturale, ma non solo: l’obiettivo è di generare personalità libere, creative e consapevoli della centralità che l’educazione e la formazione avranno sempre all’interno del vasto mondo scolastico. Con la presenza di Diesse Firenze si è creato negli anni un macro-polo nazionale di proposta didattica, culturale ed educativa che corrisponde alle varie esigenze della contemporaneità, specie per le giovani generazioni di studenti prima e docenti dopo. Non vi sono molte realtà nazionali che riescono a portare adesioni fino 38mila studenti e 6mila docenti provenienti da ogni parte del Paese.

SCUOLA/ Omar, Sara e Renzo, per iniziare (bene) occorre seguire ciò che affascina

INCONTRI CON UN’’UMANITÀ ALL’OPERA: LA SCOMMESSA (VINTA) SULL’EDUCAZIONE

Come spiega ancora il Presidente di Diesse Firenze, divenuto negli anni anche ambasciatore della Città toscana, le proposte legate alla scuola non restano in “separata sede” rispetto alla centralità dell’esperienza umana quotidiana: l’opera di Diesse è nata dall’impegno e la passione di un gruppo di insegnanti che in questo modo risponde all’esigenza di «educare insegnando».

Collocate nelle varie iniziative dei convegni al via anche quest’anno, le esperienze di Diesse Firenze rappresentano un punto inedito di una scommessa (nei numeri, decisamente vinta) sull’educazione e la formazione culturale di maestri e studenti: dal nuovo ciclo dei Colloqui Fiorentini 2026 (dal 5 al 7 marzo) dedicato quest’anno a Umberto Saba (“Scavar devo profondo, come chi cerca un tesoro) al nuovo convegno su Le Vie d’Europa 2026, incentrato sulle opere di Robert Louis Stevenson, passando per la ScienzaFirenze 2026 dedicata al valore del laboratorio “tra tradizione e innovazione”.

Sono ricchi di ospiti e temi i convegni scelti da Diesse Firenze per l’anno scolastico 2025-2026, senza dimenticare la tradizione di LibrAperto, in programma tra il 15 novembre e il 16 maggio prossimi con approfondimenti sull’opera di J.K Rowling, dalla saga di Harry Potter ma non solo. 25 anni di proposte, di studi e di ricerca, con la passione un’umanità sempre più all’opera che non accenna ad esaurirsi.