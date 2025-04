“Il nostro mondo sa moltiplicare le connessioni, ma proprio oggi facciamo fatica ad ascoltarci e a comprenderci. Il dialogo è espressione autentica dell’umano, una via che merita di essere intrapresa con pazienza per trasformare la competizione in collaborazione. Dobbiamo spendere le nostre energie per educare all’apertura rispettosa nei confronti degli altri, riconoscendone i diritti e le libertà fondamentali. E la via per edificare insieme il futuro” (Papa Francesco).

Le parole del Santo Padre e l’educazione che abbiamo ricevuto ci hanno ispirato a creare questo progetto. Schieramenti, nemici da combattere, contrapposizioni ideologiche, generano una voragine di incomunicabilità sempre più insopportabile. Per questo abbiamo pensato a uno spazio dove coltivare l’ascolto profondo e sincero: “Convergenze”, per scoprire insieme il punto verso cui tutto tende e da cui tutto nasce.

Nella storia, questo punto si è manifestato nel volto di un Uomo che riconosciamo come Figlio di Dio. Seguendo l’esperienza di ognuno di noi, Egli continua a sorprenderci con la sua presenza nelle piccole cose della vita. Tutto è segno di questa iniziativa divina, come ci ricorda il sottotitolo, tratto dall’Imitazione di Cristo: “Ex uno Verbo omnia et unum loquuntur omnia, et hoc est Principium quod et loquitur nobis”. Da una sola Parola tutto, e una sola Parola tutto grida. E questa Parola è il Principio che parla dentro di noi (traduzione di don Giussani).

In questa nuova sezione de Ilsussidiario.net incontreremo persone che hanno a cuore la propria vita e che amano scoprire la bellezza del reale. A volte, prenderà anche la forma di una “rivista” scaricabile gratuitamente, come quella che oggi presentiamo.

Una sfida anzitutto per noi, perché ci consente di verificare un metodo che abbiamo imparato nel guardare l’altro, valorizzando ogni particolare del cammino in cui si trova.

Buona lettura.

