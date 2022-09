Convertitore videocassette Jsdoin/ Così le nostre vecchie VHS diventano digitali

Forse non tutti sanno che in rete vi è un gadget tech, uno strumento molto utile che permette di rendere digitali le vostre vecchie VHS, le videocassette. Si tratta del convertitore a marchio Jsdoin, un gingillo che vi permetterà di fare in modo che le vostre care vecchie “cassette” siano nuovamente utilizzabili. Forse i più giovani non sanno che fino a qualche anno fa, prima dell’avvento dei dvd e poi dei blu-ray, il formato più utilizzato per l’home video era appunto quello delle VHS. Tramite videoregistratore si inserivano nell’apposito slot le videocassette per vedere il film prescelto, oppure, per registrare quello che davano in tv.

Era un formato tanto amato quanto odiato, in quanto le videocassette erano molto “macchinose” da usare, la qualità video e audio non era senza dubbio quella di un Blu-Ray, e il videoregistratore era molto “meccanico” e rumoroso. Molti i nostalgici che hanno comunque deciso di conservare questi preziosi cimeli e grazie al convertitore di Jsdoin potranno ora tornare a rivederle attraverso lo schermo del proprio pc. Per trasformare in digitale le vostre VHS dovrete essere dotati di un videoregistratore, dopo di che, dovrete collegare il gadget alla tv tramite connettore RCA o S-Video. Per riversare il video acquisito nel pc, invece, vi basterà collegare lo stesso gadget tramite la presa usb, e il gioco sarà fatto.

CONVERTIRORE VIDEOCASSETTE JSDOIN: I FORMATI SUPPORTATI

Questo stick cattura oltre alle immagini video anche l’audio, senza la presenza di una scheda dedicata, ed inoltre supporta non solo i formati VHS ma anche quello DVD, così come MPEG 1 e 2, nonché SVCD. Può essere inoltre utilizzato come registratore video, registrando live tutto ciò che viene trasmesso sullo schermo nell’istante in cui inserite lo stick nel dispositivo.

La risoluzione supportata è NTSC: 720 x 480 @ 30fps, PAL: 720×576@ 25fps, mentre i sistemi Windows con cui è compatibile sono il 10, l’8 (32 e 64 bit), nonché il 7, Xp e Vista. Se voleste provare a convertire le vostre vecchie videocassette potrete quindi tentare l’acquisto, e per farlo vi basteranno meno di 10 euro. Questo gadget davvero interessante è infatti acquistabile su questo link di Amazon a soli 8.99 euro.

