Presentata la lista dei primi convocati Italbasket da parte di Luca Banchi
Convocati Italbasket, il ruolo di Achille Polonara
Dopo la nomina arrivata a fine settembre dopo la fine di Eurobasket, Luca Banchi ha reso noti oggi i primi convocati Italbasket per quelle che saranno le prime partite sulla panchina della Nazionale che faranno partire il percorso per qualificarsi al Mondiale del 2027 che si terrà in Qatar. La squadra azzurra dovrà scendere in campo nella prima contro l’Islanda e dopo tre giorni incontrerà il primo avversario ostico, la Lituania arrivata ai quarti di finale nell’ultima edizione di Eurobasket, battuta solo dalla Grecia e da un incontenibile Giannis Antetokounmpo.
Tra la lista dei nomi chiamati figura anche l’ala della Dinamo Sassari Achille Polonara che però non avrà ruolo di giocatore in campo ma farà da “capitano non giocatore”, continuando così a far parte di un progetto di cui è stato anche un pezzo importante prima dello scoppio della malattia. Il trentatreenne marchigiano non è nuovo a questa posizione vista che l’aveva già ricoperta nel febbraio 2024 in una partita del torneo di Qualificazione all’Europeo del 2025 contro l’Ungheria, l’intenzione è quella di mantenere il nocciolo dell’ultimo gruppo che ha vestito i colori azzurri.
Convocati Italbasket, le scelte di Luca Banchi
Tra i convocati Italbasket ci sono anche diversi esordienti come il centro Luigi Suigo che dopo essere cresciuto nell’Olimpia Milano ha deciso di provare un’esperienza all’estero, al Mega Belgrado, squadra che ha plasmato il talento del giocatore più forte del Mondo, Nikola Jokic. Oltre a lui sarà la prima esperienza anche per Diego Garavaglia, ala del Basketball Ulm squadra tedesca arrivata a giocarsi il titolo nell’ultima stagione, e per Luca Vincini centro della Dinamo Sassari nel giro della Nazionale dalla categoria Under 15 e che quest’anno sta viaggiando a 8 punti e 4 rimbalzi di media.
Il resto del gruppo azzurro sarà composto da Amedeo Della Valle della Germani Brescia, Stefano Tonut dell’Olimpia Milano, Leonardo Candi e Amedeo Tessitori della Reyer Venezia, Gabriele Procida del Real Madrid, Francesco Ferrari della Gesteco Cividale, TommasoBaldasso della Bertram Tortona, Davide Casarin e Sasha Grant della Vanoli Cremona, Matteo Librizzi dell’Openjobmetis Varese, Riccardo Rossato e John Petrucelli dei Trapani Shark, e Nikola Akele della Virtus Bologna. Il gruppo si ritroverà ad Alessandria per poi spostarsi a Tortona per la prima delle due partite.