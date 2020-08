Convocati Italia, lista nomi Nazionale/ Nations League, tampone Covid per due azzurri

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha diramato la lista dei nomi dei convocati dell’Italia per le prime due partite di Nations League contro Bosnia Erzegovina e Olanda. Sono 37 i calciatori chiamati in causa: prima volta per Alessandro Bastoni, Manuel Locatelli e Francesco Caputo. Ritorno in Nazionale, invece, dopo oltre un anno di assenza per Giorgio Chiellini. Il gruppo si ritroverà sabato sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano a dieci mesi dalla vittoria per 9-1 sull’Armenia, l’ultima sfida disputata dall’Italia prima del lockdown per l’emergenza coronavirus. Venerdì 4 settembre è in programma al Franchi di Firenze la sfida contro la Bosnia Erzegovina, invece lunedì 7 gli azzurri sfideranno l’Olanda alla Johan Crujff Arena di Amsterdam. Di questi 37 convocati solo due sono in dubbio. Si tratta di Jorginho e Sandro Tonali, la cui convocazione è sospesa in attesa dell’esito degli accertamenti previsti al termine del periodo di isolamento dovuto a contatti con contagiati da coronavirus.

ITALIA, CONVOCATI NAZIONALE: LE “SORPRESE”

L’Italia prepara il ritorno in campo con l’obiettivo di allungare la striscia record di 11 vittorie di fila. Il ct Roberto Mancini ha deciso di procedere con delle convocazioni “allargate” (portando così a 67 in totale i convocati nella sua gestione) in vista del raduno, il primo di una stagione che si preannuncia ricca di impegni per l’Italia. Ci sono 8 incontri in programma nei prossimi due mesi, poi l’epilogo in estate con gli Europei che sono stati posticipati a causa dell’emergenza coronavirus. Non mancano le sorprese tra le scelte di Mancini. Non c’è Romagnoli, ma Caldara. In attacco trova spazio Kean insieme a Stephan El Shaarawy. Non è del tutto una novità Bastoni, visto che il difensore dell’Inter aveva già preso parte a uno stage nel febbraio 2019.

LISTA NOMI CONVOCATI NAZIONALE

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho* (Chelsea), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali* (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).

*La convocazione è sospesa in attesa dell’esito degli accertamenti previsti al termine del periodo di isolamento.



