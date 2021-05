Convocati Italia per Europei: i 28 di Mancini/ Lista nomi Nazionale: fuori Kean

Non mancano le sorprese nella lista dei convocati del ct Roberto Mancini per i prossimi Europei, che cominceranno l’11 giugno. Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha fatto le sue scelte e comunicato i nomi dei 28 giocatori. L’allenatore azzurro si è preso ancora due giorni di tempo per ridurre questa lista a 26 calciatori, che è il limite massimo delle rose per la kermesse continentale. Dunque, entro la mezzanotte di martedì 1° giugno dovrà tagliare due giocatori. L’obiettivo è valutare meglio le condizioni Sensi e Verratti, visto che entrambi non sono al meglio della condizione. Rispetto ai 33 giocatori che erano stati convocati per il pre-ritiro in Sardegna, non ci sono Cragno, Biraghi, Lazzari, Castrovilli, Grifo, Kean e Raspadori, invece sono stati inseriti Emerson Palmieri e Jorginho, reduci dalla vittoria della Champions League con il Chelsea. Gli azzurri, dopo due giorni di riposo, si raduneranno domani all’Hotel Parco dei Principi di Roma, poi in serata parteciperanno alla trasmissione “Notte Azzurra”, in onda martedì 1° giugno su Rai 1.

SIMONE INZAGHI NUOVO ALLENATORE INTER, OK LAZIO/ Ultime notizie Lotito “rispettiamo”

CONVOCATI ITALIA, LE SCELTE E I “BALLOTTAGGI”

Emerson Palmieri e Jorginho si aggregheranno al gruppo martedì, visto che sono reduci dalla finale di Champions League. Dopo la partecipazione alla “Notte Azzurra”, ci sarà il trasferimento al Centro tecnico federale di Coverciano, dove il ct Roberto Mancini preparerà l’esordio contro la Turchia. L’allenatore aveva parlato di scelte dolorose e le prime le ha fatte, lasciando fuori Kean per inserire Politano. Decisivo lo stato di forma, come dimostrato col San Marino, e la capacità di inserirsi subito nel gioco, anche quando parte dalla panchina, dunque rappresenta una qualità preziosa in un torneo breve come l’Europeo. Per ora resiste Cristante, in attesa di notizie sul recupero di Sensi, mentre Raspadori non ha fornito garanzie sulla guarigione del suo infortunio. In difesa, invece, il ballottaggio è tra Toloi e Mancini. Da verificare le condizioni di Spinazzola. Dunque, Cristante e un difensore sono gli indiziati per i due tagli, secondo quanto riportato da Repubblica, per arrivare alla lista definitiva dei convocati per gli Europei.

Probabili formazioni Italia San Marino/ Diretta tv, scelte sperimentali per Mancini?

LA LISTA DEI 28 CONVOCATI DI MANCINI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Massimo Fini vs Fabio Caressa/ "Moralista viscido, ha mentalità da preti"

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).



© RIPRODUZIONE RISERVATA