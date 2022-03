CONVOCATI ITALIA PLAYOFF MONDIALI: NOMI MANCINI/ Lista: c’è Joao Pedro, no Balotelli

Dentro o fuori. La sfida alla Macedonia del Nord è per l’Italia uno spareggio fondamentale per proseguire nella corsa ai playoff che potrebbero regalare un posto ai Mondiali di Qatar 2022. L’ultima occasione per la squadra di Roberto Mancini, che nei gironi di qualificazione ha tenuto botta fino all’ultima giornata, sprecando una clamorosa occasione. Rammarico soprattutto per la sfida dell’Olimpico di Roma contro la Svizzera, in cui Jorginho ha sbagliato un rigore che avrebbe regalato la vittoria e permesso all’Italia, nella giornata successiva, di passare il turno. Ora, invece, gli azzurri sono chiamati a vincere: nella giornata di oggi, Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per la sfida e per l’eventuale finale. Non mancano le sorprese, a partire dall’assenza di Mario Balotelli.

Lunedì e martedì gli azzurri si alleneranno a Coverciano. Mercoledì poi la Nazionale si trasferirà a Palermo per l’allenamento di rifinitura allo Stadio ‘Barbera’. Rientrerà poi a Coverciano dopo il match per l’eventuale finale. Sono 33 i nomi sulla lista di Mancini per lo spareggio contro la Macedonia del Nord, in programma giovedì 24 marzo alle ore 20.45 allo stadio Barbera di Palermo e per l’eventuale finale. In caso di vittoria nella gara del 24 marzo, infatti, l’Italia sfiderà una tra Portogallo e Turchia. Ma chi c’è nella lista del ct?

CHI SONO CONVOCATI ITALIA PER PLAYOFF MONDIALI

Nella lista di convocati di Roberto Mancini per i playoff dei Mondiali figurano gli italo-brasiliani Luiz Felipe e Joao Pedro, ufficialmente in lista per la prima volta dopo aver partecipato allo stage di gennaio. C’è anche Manuel Locatelli, nonostante al momento sia fermo per Covid. Tornano inoltre Stefano Sensi, Matteo Politano e Pierluigi Gollini. Non ci sono invece né Bernardeschi né Balotelli. In attacco è presente l’intero tridente del Sassuolo: Berardi, Scamacca e Raspadori.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

