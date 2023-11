Convocati Italia, Spalletti: ecco la lista del CT/ Colpani e Cambiaso le novità per Macedonia e Ucraina

Italia, c’è la lista dei convocati: out Immobile e Udogie, si rivede Jorginho, prima volta per Colpani e Cambiaso

Ci sono delle novità per quanto riguarda la lista dei convocati diramata da Luciano Spalletti per i prossimi due impegni della nazionale. L’Italia, per ottenere la qualificazione agli europei, dovrà fare del proprio meglio contro Macedonia e Ucraina e per farlo si affida anche a forze fresche, al debutto assoluto in azzurro. Stiamo parlando di Andrea Colpani del Monza e Andrea Cambiaso della Juventus, entrambi alla primissima chiamata in nazionale.

Osservando la lista dei convocati si nota il rientro del milanista Davide Calabria, out nelle ultime partite ma in un momento di splendida forma con la maglia Milan. L’Italia se la vedrà contro la Macedonia del Nord venerdì sera all’Olimpico e disputerà poi la partita chiave per accedere all’Europeo 2024 a Leverkusen contro l’Ucraina lunedì 20 novembre.

Le scelte di Spalletti, la lista completa dei convocati per le sfide con Macedonia e Ucraina

Il destino dell’Italia è in mano a Luciano Spalletti e ai suoi ragazzi: superando la Macedonia del Nord potrebbe poi bastare un pareggio con l’Ucraina per agguantare il secondo posto, grazie al maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti. In caso di parità o peggio ancora in caso di una clamorosa sconfitta contro la Macedonia, l’Italia a quel punto sarebbe costretta a vincere l’ultima gara.

Di seguito ecco la lista completa dei convocati dell’Italia: Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Totthenam). Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Davide Calabria (Milan), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Rafael Toloi (Atalanta). Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus). Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

