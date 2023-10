Convocati Italia/ Spalletti non chiama Immobile per Malta e Inghilterra, debutta Udogie (7 ottobre 2023)

CONVOCATI ITALIA: CHI ESCE, CHI ARRIVA E CHI TORNA

Nella lista dei convocati dell’Italia per le partite delle qualificazioni europee contro Malta e Inghilterra, rispettivamente a Bari sabato 14 e poi a Wembley martedì 17 ottobre, spiccano da parte del c.t. azzurro Luciano Spalletti le esclusioni dei due attaccanti Mateo Retegui e Ciro Immobile, entrambi acciaccati, per cui in attacco ci sarà una sorta di rivoluzione, con il ritorno di Moise Kean e anche quelli di Gianluca Scamacca e Domenico Berardi, che a settembre erano invece gli esclusi per problemi fisici.

Tra i ritorni c’è anche quello di Giacomo Bonaventura, sulla scia delle eccellenti prestazioni recenti di Jack con la maglia della Fiorentina, mentre è arrivata la prima convocazione con la Nazionale maggiore dell’Italia per Destiny Udogie, il classe 2002 di origini nigeriane ma nato a Verona e cresciuto nell’Hellas, prima di passare all’Udinese e da lì al Tottenham questa estate. Grande escluso davanti anche Matteo Politano, mentre il c.t. Spalletti ha voluto chiamare ugualmente Federico Chiesa, un segnale chiaro considerando che pure lo juventino è acciaccato come gli altri attaccanti invece esclusi.

CONVOCATI ITALIA: LA LISTA COMPLETA

Andiamo allora adesso a presentare la lista convocati Italia nella sua interezza verso le prossime due partite. Ci sono ben quattro portieri, cioè Gianluigi Donnarumma (Psg), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio) e Guglielmo Vicario (Tottenham); tra i difensori spiccano ben quattro nerazzurri, abbiamo infatti Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta) e Destiny Udogie (Tottenham).

Passando ai centrocampisti, ecco che i convocati di Spalletti per la sua "seconda" Italia sono Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus) e Sandro Tonali (Newcastle); infine gli attaccanti, protagonisti in un reparto che sarà più che mai sotto i riflettori: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio) e Nicolò Zaniolo (Aston Villa).











