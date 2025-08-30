Convocazioni Italia Gattuso, ci sono Leoni e Pio Esposito. A centrocampo spicca Fabbian

Il nuovo ct dell‘Italia Gennaro Gattuso ha diramato la sua prima lista dei convocati, presentando ovviamente qualche interessante novità. Si rivede Gianluca Mancini, difensore centrale della Roma, così come Pio Esposito e Leoni, due giovanissimi di grande speranze sui quali Gattuso sembra avere tutte le buone intenzioni di puntarci. Il difensore è da poco passato al Liverpool, mentre Pio Esposito è reduce dal grande campionato in Serie B con la maglia dello Spezia e si è guadagnato un posto nell’attacco dell’Inter per questa stagione, dove affiancherà Thuram, Bonny e Lautaro Martinez. Questa la lista completa dei convocati di Gattuso per le sfide che vedranno gli azzurri protagonisti con Israele ed Estonia nelle partite di qualificazione ai Mondiali 2026.

DIRETTA/ Cesena Lecce Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 30 agosto 2025)

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma). Diretta Napoli Verona Primavera/ Streaming video tv: Hellas ancora senza vittoria! (oggi 30 agosto 2025) Convocazioni Italia Gattuso per Israele ed Estonia: i centrocampisti e gli attaccanti Solo un paio di sorprese tra centrocampo e attacco, una di queste è la presenza di Giovanni Fabbian del Bologna insieme ai tanti volti noti, da Barella a Frattesi, passando per Locatelli, Rovella e Tonali. Tra gli attaccanti scelti da Gattuso spicca invece Pio Esposito, insieme ad altre conferme, come quella di Scamacca, Retegui e Raspadori.