Le convocazioni Italia fatte dal CT Gennaro Gattuso per la doppia sfida con Estonia e Israele valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026

Convocazioni Italia, le novità scelte dal CT

Dopo le partite di questo weekend il campionato di Serie A si fermerà per la seconda sosta invernale per le nazionali in cui l’Italia si troverà ad affrontare l’Estonia in trasferta e Israele in una contestata partita ad Udine, a giocare in queste due sfide ci saranno i calciatori annunciati dal CT Gattuso nelle convocazioni Italia rese note negli ultimi giorni. L’ex tecnico di Milan e Napoli ha voluto premiare alcuni giovani del campionato che in queste prime partite e negli anni passati hanno dimostrato di poter avere un ruolo importante nella massima categoria italiana.

Moviola di Juventus Milan/ Rossoneri chiedono altri rigori, Guida sbaglia su quello concesso (6 ottobre 2025)

Gattuso nella sua seconda selezione di giocatori azzurri ha confermato il più possibile il gruppo vincitore delle due ultime uscite proprio contro Estonia e Israele ed è andato ad operare dei cambi per maggiore merito di alcuni o perché obbligato dagli infortuni riscontrati in questa settimana. Due stop pesanti per il CT sono senza dubbio quelli di Zaccagni e Politano, giocatori su cui ha fatto grande affidamento nelle prime uscite, al loro posto sono stati scelti Roberto Piccoli e Leonardo Spinazzola che torna in azzurro dopo il grande Europeo da protagonista nel 2021.

Pioli esonerato?/ Fiorentina: Rose nuovo allenatore, ma spunta anche De Rossi (oggi 6 ottobre 2025)

Convocazioni Italia, ecco i giocatori scelti da Gattuso

Le convocazioni Italia per la sosta delle nazionali di ottobre vedono per i portieri i soliti quattro Donnarumma, Carnesecchi, Vicario e Meret con il giocatore del Manchester City che sarà senza alcun dubbio il titolare, tra i difensori c’è il ritorno di Gabbia che si inserisce insieme agli interisti Dimarco e Bastoni, agli “inglesi”, Calafiori, Coppola e Udogie, agli esterni Di Lorenzo e Cambiaso e al romanista Mancini. A centrocampo invece c’è il ritorno di Cristante e di Spinazzola e la prima convocazione di Nicolussi Caviglia che cercheranno di inserirsi a Barella, Tonali, Frattesi e Locatelli.

Video Fiorentina Roma (1-2)/ Gol e highlights: è Cristante a completare la rimonta! (Serie A, 5 ottobre 2025)

Attacco come al solito affidato a Retegui e Kean che avranno come alternative Piccoli ed Esposito oltre al jolly offensivo Raspadori, infine ultimi due posti per i due compagni di squadra Orsolini e Cambiaghi che però dovrebbero essere schierati più bassi, a centrocampo, per dare forma al 4-4-2 del tecnico. I giocatori chiamati sono molto simili a quelli delle prime partite del CT ma sono anche i migliori su cui può contare, Estonia e Israele poi non sono avversari irresistibili e questi calciatori dovrebbero essere più che sufficienti per ottenere due vittorie.