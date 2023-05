Convoglio USA attaccato in Nigeria/ Uccise quattro persone: nessuna vittima americana

Un convoglio degli Stati Uniti è stato attaccato in Nigeria martedì scorso. Sono state uccise quattro persone, tra cui due membri del consolato degli Stati Uniti e due agenti di polizia. Altre tre, secondo la polizia locale e funzionari statunitensi, sarebbero state sequestrate. L’attacco è avvenuto nello stato sud-orientale di Anambra. La polizia di Anambra che spiegato alla CNN che gli aggressori “hanno ucciso due agenti di polizia e due membri del personale del consolato degli Stati Uniti e hanno dato fuoco ai loro corpi e ai loro veicoli”.

Il personale ucciso, come sottolineato dalla testata USA, non era cittadino statunitense. La Casa Bianca e la polizia locale hanno confermato la notizia. “Nessun cittadino statunitense è stato coinvolto e quindi non ci sono stati cittadini statunitensi feriti”, ha spiegato John Kirby del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Tre persone sono state rapite

Ikenga Tochukwu, vice sovrintendente della polizia di Anambra, ha spiegato che quando gli aggressori hanno visto le forze di sicurezza “hanno portato via due agenti di polizia e un conducente del secondo veicolo del convoglio”. Ha poi sottolineato come “Nessun cittadino statunitense era nel convoglio”. La polizia ha spiegato come le forze di sicurezza congiunte “hanno intrapreso un’operazione di salvataggio e recupero nell’area”.

Un portavoce del Dipartimento di Stato ha spiegato che “il personale di Mission Nigeria sta lavorando con i servizi di sicurezza nigeriani per indagare”. Infatti, “La sicurezza del nostro personale è sempre fondamentale e prendiamo ampie precauzioni quando organizziamo i viaggi sul campo“.

