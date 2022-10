Cookie Kelly chi è la moglie di Magic Johnson/ “Saputo della sua malattia caddi in ginocchio e..”

‘COOKIE’ KELLY, CHI E’ LA MOGLIE DI MAGIC JOHNSON?

Chi è Earleatha Kelly, meglio nota col suo nickname di “Cookie”, moglie di Magic Johnson? Questa sera suo marito Earvin sarà protagonista in esclusiva per la televisione italiana nella nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” e l’ospitata nel talk show condotto da Fabio Fazio sarà l’occasione non solo per conoscere meglio l’ex leggenda della NBA e del Dream Team di basket ma anche per scoprire diversi aspetti del suo privato, a partire dall’impegno sociale contro le discriminazioni razziali alla scoperta dell’HIV e fino alla relazione con la sua compagna, figura sempre presente in una relazione che dura oramai dai primi Anni Novanta.

Coetanea di suo marito (è anche lei classe 1959), Cookie Kelly era entrata nella vita di Magic Johnson qualche tempo dopo che la stella dei Los Angeles Lakers era diventata padre per la prima volta: dopo aver avuto il primo figlio Andre nel 1981 durante la relazione con l’allora fidanzata Melissa Mitchell, Johnson nel settembre del 1991 aveva portato all’altare Earleatha, un matrimonio celebrato presso la Union Missionary Baptist Church di Lansing (in Michigan), nella sua città natale, e riservato solamente a pochi intimi. Da allora i due sono rimasti sempre assieme e nel frattempo sono diventati una prima volta genitori di Earvin III (secondo figlio per il cestista) nel 1992 e successivamente decisero pure di adottare nel 1995 una bambina di none Elisa, entrambi ben noti allo showbiz d’oltreoceano per via dei loro profili sui social media e anche per delle apparizioni in dei reality show.

COOKIE KELLY, “QUANDO HO SAPUTO CHE MAGIC AVEVA L’HIV HO…”

Ma cos’altro sappiamo su Cookie Kelly, la moglie di Magic Johnson? Innanzi tutto il curioso nomignolo con cui è conosciuta risale alla sua infanzia e all’abitudine da parte di sua madre di chiamarla “Kookie”, anziché col suo vero nome, per via di un personaggio di uno show televisivo molto in voga da quelle parti tra gli Anni Cinquanta e Sessanta: pare che la stessa donna abbia scoperto solo crescendo che il suo vero nome era Earleatha, preferendo usare da allora il nickname di “Cookie” (ovvero biscottino). Oggi la compagna di Johnson è una imprenditrice famosa sia per la sua linea di abbigliamento e jeanseria -la CJ by Cookie Johnson con diversi punti vendita negli States- sia per essere diventata anche l’ombra costante di Magic, supportandolo spesso anche nella sua attività di contrasto e prevenzione all’AIDS e a una maggiore consapevolezza sull’HIV.

E proprio alla scoperta da parte di Johnson di aver contratto il virus dell’HIV è legato uno dei momenti più drammatici del loro matrimonio: infatti pare che solamente 45 giorni dopo le loro nozze, il campione avesse scoperto di essere malato. All’epoca una simile diagnosi equivaleva per molte persone a una condanna a morte, come ha più volte ricordato il diretto interessato: “La cosa più difficile è stato dirlo a mia moglie, l’ho sempre amata tantissimo e avevo paura di farle del male” spiega Johnson mentre dal canto sui Cookie ha raccontato così la sua prima reazione: “Mi ha spaventato a morte, sono caduta in ginocchio e non ho avuto nemmeno il tempo di arrabbiarmi dato che ho pensato ‘Forse sta per morire’…”. All’epoca la donna era incinta del loro primo figlio ma per fortuna scoprì che entrambi erano negativi al test, mentre il compagno ha sempre negato tradimenti nei suoi confronti e non va dimenticato che all’epoca purtroppo si pensava ancora che l’AIDS fosse solo ‘la malattia degli omosessuali’, cosa che mise ulteriormente in imbarazzo Johnson davanti all’opinione pubblica.











