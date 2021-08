Cooperanti afghani: “Italiani ci hanno inc*lato!”/ Audio TPI: “Scappati senza di noi”

Lo sfogo di due cooperanti afghani raccolto in esclusiva da TPI sta rapidamente facendo il giro del web. La testata giornalistica ha raccolto le parole di due uomini che per circa dieci anni hanno lavorato per conto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e che in queste ore, mentre il contingente italiano in Afghanistan ha lasciato la capitale Kabul, ormai sotto il controllo dei talebani, si sono sfogati duramente contro i nostri connazionali. Stando alla loro versione dei fatti, durante la fuga questi collaboratori sono stati lasciati indietro ed è stato promesso loro che sarebbe stato inviato un aereo per prenderli e trarli in salvo da quella situazione complicata.

Stando a quanto scritto da TPI, gli aerei del Ministero della Difesa italiano sono effettivamente pronti a decollare, ma la situazione all’aeroporto di Kabul è fuori controllo e nessun aereo è riuscito oggi ad atterrare. Ecco che i mezzi, di conseguenza, partiranno solamente qualora le condizioni lo permettano, né si sa se le strade attorno all’aeroporto rimarranno aperte e praticabili.

AUDIO TPI:

Nel primo dei due file audio di TPI, uno dei cooperanti afghani dichiara che gli italiani sono già andati via e han detto che nell’arco di tre giorni “dovremo essere pronti a partire. Non ci saranno aerei, non ci sarà niente, ci hanno inc*lato, ci hanno lasciato indietro e loro sono tornati con calma in Italia! Adesso io rimarrò qui in Afghanistan, vedrò cosa faranno i talebani con me e la mia famiglia. Come potremo andare all’aeroporto? L’aeroporto funziona? Noi non siamo stupidi, capiamo tutto. Hanno giocato con noi, con la vita di 300 persone. Saranno responsabili per ognuna di esse!”.

La seconda testimonianza non è meno dolorosa della prima: “Tutti sono scappati via, la situazione è molto pericolosa. Siamo usciti, hanno cercato di spararci. Avevano promesso che avremmo potuto prendere il visto di altri Paesi per sopravvivere. Adesso, invece, non ci sono ambasciate, voli, non c’è niente. Io, francamente, adesso sto aspettando. Quando arriveranno da me i talebani, chiederò loro di non essere ammazzato davanti ai miei figli, ma fuori dalla mia casa. Loro non possono sopportare questo”.





