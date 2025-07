Cooperative, sentenza della Corte costituzionale: lo scioglimento automatico se si sottraggono a inviti Authority è illegittimo e sanzione è sproporzionata

COOPERATIVE, QUALE NORMA È STATA BOCCIATA

La Corte costituzionale ha bocciato la norma che prevede lo scioglimento automatico delle cooperative che non rispondono ai controlli, perché la ritiene esagerata e contraria allo spirito della Carta, che tutela e promuove le cooperative come imprese sociali fondate su mutualità e solidarietà.

Pertanto, lo scioglimento di una cooperativa, solo perché non risponde agli inviti delle autorità di vigilanza, senza prima verificare se rispetti i suoi scopi, è incostituzionale per la Consulta, secondo cui non è sufficiente che non collabori con i controlli per chiuderla, poiché si tratterebbe di una sanzione sproporzionata.

La sentenza 116, depositata nella giornata odierna, si basa su due ragioni: in primis, questa norma (articolo 12, comma 3, secondo periodo, decreto legislativo 2 agosto 2002, numero 220) viola l’articolo 3 della Carta costituzionale, quello sul principio di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni; inoltre, viola anche l’articolo 45, che riconosce la funzione sociale delle cooperative e l’impegno dello Stato italiano nella loro promozione.

LE RAGIONI DELLA CONSULTA E COSA CAMBIA ORA

A tal riguardo, per la Corte il valore del modello cooperativo nella storia italiana e nella sua economia è particolare, poiché nasce da un’idea di solidarietà, mutualità e gestione democratica. La Consulta ricorda anche le profonde radici della cooperazione italiana, sviluppatasi sin dall’800, evidenziando come si tratti di una forma d’impresa dalle caratteristiche uniche.

La mutualità consente di aiutare i soci, non di focalizzarsi sul profitto; la democraticità garantisce una gestione partecipata, anziché gerarchica; la solidarietà intergenerazionale si manifesta nel fatto che le cooperative reinvestono parte delle risorse in fondi mutualistici per favorire la crescita di altre cooperative.

Alla luce di tutto ciò, non può essere paragonata né sostituita dalle nuove forme di impresa, come le società benefit, le cui logiche sono diverse. Dopo la sentenza della Corte costituzionale, le cooperative non vanno subito sciolte, ma bisogna nominare un commissario che le aiuti a mettersi in regola.