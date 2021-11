Cop 26, accordo Usa-Cina sul clima/ “Crisi severa, serve azione rafforzata”

Gli Usa e la Cina hanno raggiunto un accordo sul clima sottoscrivendo una dichiarazione congiunta, così come annunciato a Glasgow, in occasione della Cop26, da parte del portavoce di Pechino, Xie Zhenhua. Stando allo stesso, le due Superpotenze hanno bisogno “di pensare in grande ed essere responsabili”, oltre ad “affrontare in modo attivo i cambiamenti climatici e attraverso la cooperazione”, portare enormi benefici alle popolazioni del mondo, così come riferisce l’Adnkronos. Cina e Stati Uniti hanno quindi ribadito gli impegni già presi a Parigi, e inoltre si sono impegnati ad adattarsi ad una “azione sul clima rafforzata”.

Nella Dichiarazione inoltre si legge che “Cina e Stati Uniti, allarmati dalle ricerche, riconoscono ulteriormente la gravità e l’urgenza della crisi climatica”. Obiettivo principale, ridurre le emissioni a effetto serra “Entrambi i Paesi considerano l’aumento dell’azione per controllare e ridurre tali emissioni come necessaria nei prossimi anni”. Sempre nello stesso ambito la Cina si impegna a sviluppare un piano riguardante il metano per ottenere “effetto significativo sul controllo e la riduzione delle emissioni” e a “ridurre gradualmente” il consumo di carbone.

COP 26, ACCORDO SUL CLIMA FRA USA E CINA: SODDISFATTO GUTERRES

Soddisfatto il segretario generazione delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che attraverso il proprio profilo Twitter ha commentato: “Saluto con favore l’accordo di oggi tra Stati Uniti e Cina per lavorare insieme per azioni più ambiziose sul clima in questo decennio. Affrontare la crisi climatica richiede collaborazione internazionale e solidarietà e questo è un passo importante nella giusta direzione”.

L’inviato speciale americano John Kerry, ha invece spiegato che fra Stati Uniti e Cina “è un imperativo cooperare” sul clima e questa nuova intesa rappresenta “una roadmap” per il futuro. “Tra Stati Uniti e Cina non mancano le divergenze – ha sottolineato l’inviato dell’amministrazione Biden – ma sul clima la cooperazione è l’unico modo perché sia fatto il lavoro, hanno fatto la scelta di lavorare insieme”.

