COP28/ Ambiente Lombardia al centro di coalizioni internazionali

Definire l’importanza del ruolo dei governi regionali e delle città nel processo di transizione ecologica e nel contrasto ai cambiamenti climatici. Con questo obiettivo stamattina al Padiglione Italia della COP28 di Dubai sì è tenuto il meeting organizzato dalla Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’ambiente.

“Il Consiglio europeo ha stabilito la centralità dei governi locali per accelerare il processo di transizione, grazie alla loro capacità di adattare gli obiettivi globali ai propri territori e ai contesti economici e sociali. Giusto due giorni fa si è svolto il primo Climate Action Summit per i governi subnazionali e la Regione Lombardia ha rafforzato i propri legami internazionali nell’ambito delle coalizioni di cui fa parte, Regions4 e Under2 coalition”, ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia Giorgio Maione che stamattina ha aperto i lavori dell’incontro.

Sono intervenuti negli spazi del padiglione Italia il viceministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava, l’assessore alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia Fabio Scoccimarro e i rappresentanti dei governi di Scozia, San Paolo (Brasile), Yucatan (Messico), Baden Württemberg (Germany) e KwaZulu-Natal (Sudafrica).

“Anche sulle politiche ambientali la Lombardia ha relazioni internazionali di alto livello che consentono un confronto costante per calibrare gli interventi sul territorio”, ha concluso Maione.

“La COP28 rappresenta un momento cruciale per potenziare gli sforzi a livello subnazionale in materia di sostenibilità e contrasto al cambiamento climatico”, dichiara Fabrizio Piccarolo, Direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente. “Oggi i leader locali affermano la priorità di ricevere finanziamenti, maggior potere decisionale e il sostegno dei governi nazionali per ottenere risultati concreti e condivisi e riuscire così a limitare l’aumento delle temperature a 1,5 gradi. Insieme a Regione Lombardia, siamo qui a Dubai per aprire un dialogo e trovare soluzioni che si traducano in politiche e azioni tangibili. L’evento di questa mattina è stato un momento prezioso per consolidare questo percorso”.

