COP28/ FLA vola a Dubai con Regione Lombardia e un Side Event sui governi sub-nazionali

Il cambiamento climatico rappresenta un punto di rottura e una minaccia potenzialmente irreversibile per la nostra casa comune. Un’urgenza sempre più attuale con risvolti che riguardano al contempo la sfera globale e quella locale.

Alla Cop28 di Dubai, in programma dal 30 novembre al 12 dicembre, sono attesi i leader di circa 200 Paesi e una platea record di 70 mila persone.

Fondazione Lombardia per l’Ambiente prenderà parte ai lavori con il Direttore Fabrizio Piccarolo. Una presenza in sinergia con Regione Lombardia – ci sarà l’Assessore Ambiente e Clima Giorgio Maione – per promuovere l’importanza e la centralità dei governi sub-nazionali, come le regioni, nella lotta al cambiamento climatico. Una dimensione che spesso è messa in secondo piano rispetto a quella internazionale, ma che è altrettanto importante, sia a livello di esecuzione delle politiche, sia nel rapporto con cittadine e cittadini.

Nell’ambito dei lavori della Cop28, in collaborazione con Regions4, Under 2 Coalitions e Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l’Ambiente organizza un Side Event, in programma lunedì 4 dicembre alle 9:30 presso il Padiglione Italia (Blue Zone).Durante l’incontro, insieme ad esponenti di governi regionali di tutto il mondo, verrà approfondito il ruolo degli Stati, delle regioni, delle città e degli attori privati nel guidare i progressi sui cambiamenti climatici in materia di mitigazione e adattamento, consentendo l’integrazione delle agende globali e valorizzando le esperienze di governance multi-livello e collaborazione con i governi nazionali.

«Da un lato la Cop28 è un appuntamento chiave per determinare il futuro del pianeta e le aspettative sono elevate, ma dall’altro presenta il rischio di non arrivare ad azioni concrete e soddisfacenti, come ribadito da Papa Francesco nella Laudate Deum», spiega Fabrizio Piccarolo, Direttore di Fondazione Lombardia per l’Ambiente. «Il nostro augurio è che la Cop28 possa arrivare a conclusioni concrete e condivise, portando maggiore attenzione sul ruolo dei governi sub-nazionali e di enti scientifici come la Fondazione e il relativo impegno nello studio della natura e del cambiamento climatico».

