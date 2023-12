COP28/ L’intesa per mantenere vivo l’obiettivo dell’Accordo di Parigi

Dal 30 novembre al 13 dicembre 2023, prendendosi una mattinata in più dal calendario previsto, si è svolta a Dubai la 28° Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, la COP 28. Rispettando il principio della rotazione della presidenza di turno, gli Emirati Arabi Uniti hanno guidato questa COP ospitando le Parti che dal 1995, dopo il famoso “Summit della Terra” del 1992, si riuniscono annualmente con l’obiettivo di riportare l’umanità su una traiettoria più sicura e sostenibile.

Fine del mercato tutelato per l'energia elettrica slitta/ Arera: “Scadenza al primo luglio 2024”

La Conferenza si riunisce in un momento molto critico a livello globale. La scienza ci informa che la finestra temporale per mantenere ancora vivo l’obiettivo di riuscire a tenere l’aumento di temperatura media globale entro 1.5 °C rispetto all’era preindustriale si sta per chiudere (riferendosi ai report dell’IPCC) e che il 2023 è sulla buona strada per diventare l’anno più caldo mai registrato. Un’opportunità unica, quindi, che viene data alle nazioni nel percorso di raggiungimento degli obiettivi sanciti dall’Accordo di Parigi e che apre la strada verso un mondo caratterizzato dalla neutralità climatica. Opportunità in parte colta e con risultati buoni anche se non ottimi rispetto alle aspettative. Risultati che vanno però sostenuti nel tempo tramite un’azione sempre più coordinata e capillare che coinvolga tutti livelli di governance su scala globale. Dopo l’accordo raggiunto gli occhi di tutti sono impegnati ora sull’implementazione.

Cina, la transizione energetica passa per l’Artico russo/ Le iniziative di Pechino per il ‘green’

A proposito di implementazione, l’unicità di questa COP risiede proprio nel fatto che per la prima volta dopo l’Accordo di Parigi doveva essere approvato il testo finale dell’inventario globale Global Stocktake (GST), che è un meccanismo previsto dall’articolo 14 dell’Accordo di Parigi che prevede la revisione ogni 5 anni degli impegni presi dalle nazioni aderenti all’accordo per la riduzione delle emissioni di cui sono responsabili. L’obiettivo della revisione è misurare il livello di ambizione delle iniziative messe in atto da ogni nazione per limitare le proprie emissioni, verificare se la somma globale di tutti gli impegni possa portare a una riduzione delle emissioni globali tale da poter rispettare il limite del contenimento della temperatura media globale il più vicino possibile a 1.5°C.

Bonus acqua potabile/ Agevolazione in scadenza: ecco fino a quando (21 dicembre 2023)

Oltre al GST, tra le questioni e i risultati più importanti ci sono le risoluzioni e gli impegni sul fondo “loss and damage”. La presidenza ha facilitato un accordo storico per rendere operativi e capitalizzare i finanziamenti per il fondo “loss and damage” con 726 milioni di dollari promessi nella prima settimana di negoziati.

Risultati rilevanti sono stati raggiunti anche per quanto riguarda la relazione tra salute e clima, e tra cibo, acqua e agricoltura e clima, ottenendo accordi storici che coinvolgono diversi Paesi. Anche il tema della multilevel governance ha avuto una grande attenzione durante i lavori della conferenza sul clima.

Per la prima volta in una Conferenza delle Parti viene organizzato un vertice dedicato esclusivamente al livello locale di governance. Il vertice Locale sull’Azione per il Clima, Local Climate Action Summit (LCAS), ospitato dalla Presidenza della COP28 e da Bloomberg Philanthropies, aumenta il ruolo essenziale dei governi sub-nazionali, riconoscendo che i leader regionali possono dare un enorme contributo nella riduzione delle emissioni, nell’indirizzamento dei rischi climatici e nelle politiche di adattamento.

Fondazione Lombardia per l’Ambiente è stata presente in prima linea con il Direttore Fabrizio Piccarolo e gli osservatori Aurora Nurce e Domenico Vito, in una presenza in sinergia con Regione Lombardia rappresentata dall’Assessore Ambiente e Clima Giorgio Maione. Nell’ambito dei lavori della COP 28, in collaborazione con Regions4, Under 2 Coalitions e Regione Lombardia, Fondazione Lombardia per l’Ambiente ha organizzato un Side Event presso il Padiglione Italia sul tema “Agende sui cambiamenti climatici a livello nazionale: come rafforzare l’efficacia nella governance multilivello”. L’evento ha mirato a dimostrare il ruolo di Stati, Regioni, città e attori non statali nel promuovere progressi sulla mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, consentendo l’integrazione delle agende globali ed evidenziando esperienze di governance multilivello e collaborazione con i governi nazionali.

In conclusione, il testo finale dell’Accordo contiene la storica decisione del “transitioning away” dalle fonti fossili, anche se su certi elementi ancora non c’è decisività sull’abbandono di questa forma di energia. I punti più significativi del documento finale consistono nel:

– triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello globale e raddoppiare il tasso medio annuo di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030;

– accelerare gli sforzi per la riduzione graduale dell’energia da carbone non smaltita;

– accelerare gli sforzi a livello globale verso sistemi energetici a emissioni nette zero, utilizzando combustibili a zero e a basso contenuto di carbonio ben prima o intorno alla metà del secolo;

– abbandonare i combustibili fossili nei sistemi energetici, in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l’azione in questo decennio critico, in modo da raggiungere lo zero netto entro il 2050, in linea con la ricerca scientifica;

– accelerare le tecnologie a zero e a basse emissioni, comprese, tra l’altro, le energie rinnovabili, il nucleare, le tecnologie di abbattimento e rimozione come la cattura e l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, in particolare nei settori difficili da abbattere, e la produzione di idrogeno a basse emissioni;

– accelerare e ridurre sostanzialmente le emissioni non di biossido di carbonio a livello globale, comprese in particolare le emissioni di metano entro il 2030;

– accelerare la riduzione delle emissioni del trasporto su strada attraverso una serie di percorsi, anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture e la rapida diffusione di veicoli a zero e basse emissioni;

– eliminare quanto prima i sussidi inefficienti ai combustibili fossili che non affrontano la povertà energetica o le giuste transizioni.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA