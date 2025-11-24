Quello della 30esima conferenza ONU sul clima (COP30) è un bilancio in prevalenza deludente, ma anche orientato al futuro in modo diverso

A Belém, nel cuore dell’Amazzonia, i negoziati della COP30 sono rimasti bloccati per giorni. L’accordo finale è arrivato solo dopo il giorno di estensione, in un clima politico estremamente teso e carico di delusioni. Un’immagine potente riassume tutto: l’Amazzonia che brucia e, dentro il centro congressi, un negoziato su come smettere di alimentare le fiamme del pianeta.

Senza comprendere il panorama internazionale estremamente complesso – sia dal punto di vista della stabilità politica e dei conflitti, sia rispetto agli interessi geopolitici legati alle materie prime alla base della transizione – non è possibile valutare davvero se la COP30 sia stata un fallimento o un successo.

Mancavano al tavolo grandi partner internazionali, come gli Stati Uniti, e tra le delegazioni le divergenze erano profonde. La prima riguarda i finanziamenti per la transizione ecologica nei Paesi in via di sviluppo e i sistemi di monitoraggio imposti dai Paesi ricchi. Il Sud globale chiedeva di triplicare i fondi per adattarsi agli impatti climatici in maniera pianificata. Una richiesta che alla fine è stata accolta.

La seconda divergenza riguardava il percorso condiviso per eliminare gradualmente i combustibili fossili, sulla quale la COP30 sembrerebbe aver fallito. Questa COP coincideva con il nuovo ciclo di Contributi Determinati a livello Nazionale (NDC), in cui ogni Paese deve aggiornare il proprio piano climatico. Molti Paesi non hanno presentato il proprio NDC perché ancora impegnati in discussioni interne sui budget disponibili, spesso ormai destinati in larga parte alla Difesa.

L’Unione Europea, uno dei pochi ad aver consegnato un NDC revisionato, arrivava con numeri che riflettono un impegno duraturo: una riduzione delle emissioni superiore al 37% rispetto al 1990, un calo del 2,5% nel 2024 e una crescita del 71%. I suoi obiettivi, -90% al 2040 e neutralità al 2050, sono tra i più ambiziosi al mondo. Merito in parte del sistema europeo di scambio delle emissioni, che ha portato ad una riduzione del 48% dal 2005.

Eppure, nonostante la chiarezza scientifica, molti Paesi hanno alimentato lo stallo. “A volte sembra di discutere con dei robot. Non ascoltano”, ha commentato un rappresentante di un Paese vulnerabile. Sono stati soprattutto gli Stati petroliferi ad alimentare questo stallo. Alla fine, nessuna roadmap è stata firmata per abbandonare i combustibili fossili, ma almeno circa 90 Paesi hanno deciso di formare una coalizione per sostenere una tabella di marcia volontaria per la transizione dai combustibili fossili.

La terza delusione è stata la mancanza di una tabella di marcia per porre fine alla deforestazione, ma anche qui, almeno, il Brasile ha lanciato la Tropical Forests Forever Facility, un fondo d’investimento per finanziare la riforestazione.

Infine, la quarta delusione è stata la mancanza di un vero piano geopolitico per affrontare in maniera sistemica l’approvvigionamento dei minerali critici alla base della transizione, il cui sfruttamento alimenta spesso disuguaglianze e impatti drammatici sulle popolazioni locali.

Sebbene nel trattato finale sia stato incluso il Meccanismo per una Transizione Giusta – un piano concordato da tutte le nazioni per garantire che la transizione verso un’economia verde avvenga in modo equo e tuteli i diritti di tutte le persone, inclusi lavoratori, donne e popolazioni indigene – i tentativi iniziali di collegarvi finanziamenti dedicati non hanno avuto successo.

Tuttavia, tra tensioni e delusioni, resta uno spiraglio politico: al di là di queste divergenze, un accordo è stato raggiunto, ed è stato accompagnato da una serie di “coalitions of the willing”, coalizioni di volenterosi che, pur fuori dal perimetro dell’intesa formale, hanno deciso comunque di perseguire obiettivi più ambiziosi.

La storia delle Conferenze sul clima insegna infatti che il processo è lungo, imperfetto, fatto di passi avanti e battute d’arresto, ma capace di avanzare. Non si può negare che di per sé sia un esperimento politico di successo, in un momento storico pieno di crisi politiche e conflitti. Le decisioni prese in questi incontri si basano sul consenso: quasi tutte le nazioni devono essere d’accordo. È un cammino lento e complesso, ma è anche ciò che permette di proteggere i Paesi più vulnerabili e garantire un sostegno globale alle misure adottate. Pur con tutte le difficoltà, le COP restano l’unico spazio in cui tutte le nazioni lavorano insieme per rispondere alla crisi, continuando a produrre effetti concreti nella realtà.

La 30esima Conferenza ONU sul clima – pur caotica e sospesa su un testo negoziale fragile – potrebbe essere ricordata non per ciò che non ha concluso, ma per l’inizio di un percorso diverso: più pragmatico, più politico, forse più lento, ma finalmente orientato verso un obiettivo condiviso. Perché, come insegnano trent’anni di COP, il progresso non nasce dall’unanimità perfetta, ma dall’ostinazione di chi decide comunque di avanzare nella speranza. Occorre piantare semi di “fiducia” attraverso una leadership di speranza.

L’Unione Europea, per ora, emerge come l’unico vero leader in questo senso, come già dimostrato a Dubai nella COP28. Tuttavia spetta a noi europei il compito di lavorare per avere un’Europa coesa, capace di guidare nella speranza. Questo sarà possibile solo se noi europei iniziamo a convincerci che questa trasformazione sia davvero realizzabile.

