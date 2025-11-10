Al via la Cop30 di Belem in Amazzonia (Brasile): il programma, le date e i temi. Climate change, progetti green e nuovi studi: cosa potrà succedere

COS’È LA COP30, DOVE SI SVOLGE E CON QUALE PROGRAMMA: ECCO IL “BIGINO” SULLA CONFERENZA DI BELEM

È iniziata ufficialmente oggi la Conference of the Parties – per tutti Cop30 – nella sede di Belem in Amazzonia: al centro del programma che durerà fino al prossimo 21 novembre in Brasile il futuro dell’ambiente e di quel “cambiamento climatico” entrato in crisi dopo l’ultimo decennio passato all’allarme globale rilanciato indistintamente da ONU e principali Governi mondiali.

Un unico tratto comune resta da quegli Accordi di Parigi del 2015 e quanto si appresta ad avvenire nella Cop30 dei prossimi giorni: i principali Paesi che inquinano di più al mondo, dagli Stati Uniti alla Cina fino all’India e alla Russia, non vedranno delegazioni “di livello” per precisa scelta dei rispettivi board.

L’annuale conferenza sul clima riunisce anche questa volta tutti i Paesi del mondo per poter discutere delle politiche di “contenimento” del riscaldamento globale, in scia a quanto promesso 10 anni fa con gli Accordi di Parigi che puntavano a rientrare di 2 gradi rispetto all’attuale temperatura globale. Con il “padrone di casa” – il Presidente brasiliano Lula – in pressing sul G7 per ottenere maggiori impegni sul fronte climatico, è in corso in questa nuova Cop un “ribaltamento” rispetto al recente passato.

TRA CRISI E SPERANZE: LE ATTESE SULLA COP30

Se dopo l’esplosione delle politiche orientate al “climate change” in Occidente i Paesi più refrattari erano quelli in via di sviluppo e in generale del Sud del mondo, con l’avvento di Trump (e non solo) il cambiamento è netto: l’Europa frena in parte il suo programma di Green Deal Ue, gli Stati Uniti hanno annunciato l’uscita dagli Accordi di Parigi e l’India di Modi ha fatto nuovi passi indietro sul tema clima, mentre a spingere ora sono i BRICS con posizioni però ancora “ambigue” dalla Cina.

Pechino ha inviato infatti una nutrita rappresentanza alla Cop30 in Amazzonia, senza però ancora prendere impegni concreti per la riduzione degli impianti manifatturiere più inquinanti del mondo. Il fato che non vi sarà una firma ufficiale finale al termine della Cop30 fa già intuire che a Belem non vi sia affatto una cooperazione globale sule ricette da prendere per salvaguardare il Paese, anche perché resta una distanza importante tra chi persegue la linea “pro-green” e chi invece ravvisa problematiche globali altrettanto, se non più impellenti, che passano dalle guerre fino alla crescita economica e al problema insoluto della fame mondiale.

Senza per forza arrivare alla tesi estrema di Trump che parla del cambiamento climatico come della «più grande truffa della storia recente», la stessa scienza è tutt’altro che incline a riconoscere tout court le stime fatte dagli esperti del cambiamento climatico. Sebbene le decisioni delle Cop non sono vincolanti, resta l’impegno globale di una comunità internazionale che dietro l’ONU punta ad ottenere quantomeno una riduzione delle emissioni di CO2 e in generale degli altri gas serra.

LA POSIZIONE DELL’ITALIA E IL MESSAGGIO DI PAPA LEONE XIV

Se il WWF si attende dalla Cop30 un impegno dei Paesi del G20 che contribuiscono all’80% delle emissioni globali di gas serra – per dei piani climatici più incisivi – l’impressione è che dalla conferenza in Amazzonia sarà difficile ottenere un accordo complessivo. Sul tavolo oltre ai piani climatici, anche i piani nazionali di adattamento, il finanziamento concreto di tutti questi progetti, e infine lo sviluppo di protocolli che dovranno poi normare nel futuro ulteriori accordi sul clima.

Come ha spiegato nel suo intervento alla Cop30 di Belem il Ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, il cambiamento climatico resta una realtà che tocca tutti, e che necessità un approccio integrale in cui ogni azione a tutela dell’ambiente deve avere la persona al centro in tutti i settori, «tecnologia, salute, acqua e agricoltura». Come ha invece sottolineato all’ANSA il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la conferenza in Brasile non vedrà «passi indietro» sugli impegni climatici, semmai occorre «un approccio concreto che unisce privato e pubblico verso la transizione energetica».

Agli incontri inaugurali della Cop30 è stato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato in Vaticano, a leggere il messaggio inviato da Papa Leone XIV a tutti i partecipanti della conferenza globale: davanti ad un mondo in fiamme per le troppe guerre, l’evento di Belem sia un «segno di speranza e uno stimolo per abbracciare la conversione ecologica con coraggio».

Serve una maggiore sensibilità, secondo la Chiesa, che però non rimanga “solo” sulle istanze green ma che rimettano al centro «la salvaguardia della dignità e inviolabilità della vita umana». All’insegna dell’ecologia integrale a suo tempo già insegnata da Papa Benedetto XVI, il Santo Padre nel suo messaggio ricorda a tutti la necessità di tradurre in atti le parole e le dichiarazioni sulla responsabilità: serve una vera pace duratura «prendendoci cura del creato e del nostro prossimo».