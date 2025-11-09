Cop30, l'ammissione di Papa Leone XIV: "Accordo di Parigi? Strada lunga e complessa". Ma lancia anche un appello a leader mondiali: "Bisogna fare in fretta"

PAPA LEONE XIV SULL’ACCORDO DI PARIGI E LA CRISI CLIMATICA

In vista della Conferenza Onu sul clima (Cop30), organizzata in Brasile, Papa Leone XIV ha inviato un messaggio ai leader mondiali per rinnovare il suo appello a un maggiore impegno contro la crisi climatica. Se il mondo sta bruciando, infatti, non è solo per le guerre, ma anche per il cambiamento climatico, un’emergenza che, secondo il Pontefice, è spesso ignorata da governi e leader.

La distruzione dell’ambiente e lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali stanno mettendo a rischio la vita sul pianeta: per questo il Santo Padre invita, con il suo messaggio letto dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, alla cooperazione internazionale e a un multilateralismo «coeso e lungimirante», a un’azione globale congiunta contro l’egoismo, la miopia e le politiche controproducenti che attualmente regnano.

Negli ultimi tre anni, il pianeta si è rivelato particolarmente rovente: abbiamo già superato la soglia critica di +1,5 °C prevista dall’Accordo di Parigi, e molto prima del previsto. A questo proposito, il Papa ha rimarcato che la strada per il raggiungimento degli obiettivi è «lunga e complessa», ma bisogna «accelerare con coraggio» per attuarli.

UN’EMERGENZA IGNORATA?

Papa Leone XIV richiama anche l’enciclica Laudato sì di Francesco, che definisce il clima «un bene comune, appartenente a tutti e destinato a tutti», invitando a una vera conversione ecologica, che trasformi non solo i nostri pensieri, ma anche le nostre azioni.

Il cambiamento climatico, inoltre, colpisce prima e più duramente chi vive in condizioni di povertà o fragilità, come le comunità indigene o i Paesi poveri: «Sono i primi a subire i devastanti effetti del cambiamento climatico».

Papa Leone XIV propone un nuovo modello finanziario, in particolare una «nuova architettura finanziaria» che metta al centro l’essere umano e tenga conto sia del debito ecologico (cioè di quanto un Paese ha danneggiato l’ambiente) sia del debito estero.

Questo è anche il principio alla base del nuovo fondo internazionale Tropical Forest Forever Facility (FTTF), che ricompensa i Paesi che proteggono le foreste tropicali invece di abbatterle per ricavarne profitti. Tuttavia, il fondo ha finora raccolto poco (5,5 miliardi di dollari), meno della metà del necessario per partire, con le principali donazioni provenienti da Brasile, Indonesia e Norvegia. «Il tempo si è fatto breve», ha sottolineato Parolin, a capo della delegazione della Santa Sede al vertice sul clima.

IL RICHIAMO DI PAROLIN AI LEADER MONDIALI

Anche il cardinale richiama il mondo a non perdere altro tempo, perché la crisi climatica è un’urgenza morale oltre che ambientale, e richiede una strategia globale basata su responsabilità condivisa, educazione, giustizia sociale e nuovi modelli culturali.

Nel suo discorso, tenuto durante un incontro preparatorio alla Cop30, Parolin ha ricordato che sono passati dieci anni dall’Accordo di Parigi senza che gli obiettivi siano stati raggiunti; ora, però, la crisi climatica è più grave e il tempo si sta esaurendo.

Per attuare pienamente l’Accordo, serve una visione integrale che unisca responsabilità ambientale, giustizia sociale e formazione etica. Ma, secondo Parolin, serve anche una cultura che insegni il rispetto per il creato fin da giovani.

Il cardinale ha citato anche l’esempio della Santa Sede: nel 2020 papa Francesco ha annunciato che il Vaticano punta a raggiungere emissioni nette zero entro il 2050, tramite una gestione ambientale pratica nello Stato della Città del Vaticano — già in corso e documentata — e la promozione dell’educazione all’ecologia integrale, diffondendo una cultura della fraternità e della cura del creato.

Infine, Parolin ha ribadito che occorre sostituire la «cultura dello scarto» con una cultura della cura, perché la giustizia climatica è una questione sociale ed economica, oltre che ambientale: significa proteggere chi soffre di più per il cambiamento climatico pur avendone meno colpa.