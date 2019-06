Copa America 2019/ Brasile parte forte, riflettori accesi su Argentina-Colombia

Copa America 2019, al via la competizione tra Nazionali del Sud America che vede la partecipazione in questa edizione di Giappone e Qatar. Ad aprire le danze la sfida tra Brasile e Bolivia: gara senza storia quella dell’Estadio do Morumbi, con i padroni di casa che si sono imposti 3-0 con una prestazione convincente. Privo dell’infortunato Neymar, Tite ha affidato le chiavi dell’attacco a Coutinho e l’ex Inter non ha deluso le attese: è stato proprio lui a sbloccare il risultato al 50’ con un calcio di rigore assegnato dal fischietto argentino Pitana per un fallo di un difensore boliviano. Il raddoppio è arrivato tre minuti dopo: rete ancora di Coutinho su perfetto assist di Roberto Firmino. All’85’ i verdeoro calano il tris: a segno l’obiettivo di mercato del Milan Everton, bravo a trafiggere Lampe su ottimo assist di Fernandinho.

COPA AMERICA 2019, QUESTA SERA IL BIG MATCH ARGENTINA-COLOMBIA

Questa sera, alle ore 21.00 italiane, in programma la seconda partita valida per la prima giornata del gruppo A della Copa America 2019: di fronte Venezuela e Perù, serie candidate al passaggio del turno e pronte a giocarsi le proprie carte senza esclusioni di colpi. Inutile dire che l’appuntamento più atteso è quello di mezzanotte: all’Arena Fonte Nova di Salvador si sfideranno l’Argentina di Scaloni e la Colombia di Queiroz, inserite nel gruppo B insieme a Paraguay e Qatar. Le due selezioni nutrono grandi aspettative, reduci da una serie di test amichevoli degni di nota. Protagonista anche parte della Serie A: vedremo in campo diversi calciatori che militano nel nostro campionato, da Lautaro Martinez a Juan Cuadrado, passando per Luis Muriel e Paulo Dybala.

© RIPRODUZIONE RISERVATA