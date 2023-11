Copa Libertadores, scontri fra tifosi Fluminese e Boca/ Video: finale si giocherà a porte chiuse?

Si giocherà questa sera, alle ore 21:00 italiane, la finalissima di Copa Libertadores, l’equivalente sudamericano della nostra Champions League, ma il clima che accompagna il big match fra i brasiliani della Fluminense e gli argentini del Boca Juniors, è a dir poco teso per via di quanto accaduto nelle scorse ore. In vista del big match allo stadio Maracanà, alcuni tifosi delle due formazioni sono venuti a contatto sulla spiaggia di Copacabana, dando vita ad una vera e propria guerriglia che ha coinvolto anche la polizia, intervenuta per riportare la situazione alla normalità.

La famosa spiaggia di Rio De Janeiro, come sottolinea il Corriere della Sera, è divenuta il teatro di una vera e propria battaglia (come potete notare dal video che trovate qui sotto), dopo che un centinaio di tifosi della Fluminense, squadra di casa, ha invaso la fan zone allestita per i supporters del Boca Juniors. Le forze dell’ordine hanno utilizzato dei proiettili di gomma e dei gas lacrimogeni per disperdere la folla e fortunatamente nessuno si è fatto male in maniera seria ma a questo punto non si esclude una decisione clamorosa per la finale di Copa Libertadores, far disputare il match a porte chiuse, così come sottolineato dai colleghi di Sportmediaset.

FINALE COPA LIBERTADORES, SCONTRI FRA TIFOSI FLUMINESE E BOCA: CONVOCATA RIUNIONE D’EMERGENZA

La Conmebol (l’equivalente dell’Uefa) ha convocato una riunione d’emergenza in un albergo di Barra da Tijuca per discutere della questione sicurezza e delle misure da prendere e fra le ipotesi ventilate anche quella di un match senza il pubblico. E’ stato inoltre lanciato un appello affinché “cessino le violenze”, in riferimento appunto agli scontri fra le due fazioni avversarie avvenuti in spiaggia.

A Rio vi sono ben 150mila tifosi della squadra di Buenos Aires, di conseguenza saranno moltissimi coloro che non potranno entrare allo stadio ma che potrebbero dare vita a festeggiamenti in caso di vittoria. Ci sono poi gli infiltrati del Flamengo e del Vasco de Gama, altre due formazioni di Rio rivali della Fluminense, che potrebbero aizzare ulteriormente gli animi. Staremo a vedere cosa si deciderà.

