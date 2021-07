Copa Maradona, Italia Argentina/ L’idea c’è, ma quando si potrebbe giocare?

Un paio di giorni fa vi avevamo parlato della possibilità di una amichevole Italia Argentina in onore di Diego Armando Maradona, una sfida probabilmente da giocare a Napoli e intitolata Copa Maradona, che per di più avrebbe l’ulteriore fascino di mettere di fronte i campioni d’Europa e quelli del Sudamerica, dal momento che domenica l’Italia ha vinto gli Europei battendo l’Inghilterra a Wembley e l’Argentina ha conquistato la Copa America contro il Brasile al Maracana, due colpacci in casa delle squadre avversarie che avrebbe reso felicissimo Diego Armando Maradona, se il Pibe de Oro fosse ancora vivo. L’idea c’è, in Argentina spingono in maniera particolare per giocare e il San Paolo di Napoli, ora ribattezzato stadio Diego Armando Maradona, sarebbe la sede ideale per ospitare questa amichevole speciale Italia Argentina. Tutto bello, ma quando si potrebbe giocare questa Copa Maradona? Questo è un tasto dolente, perché il sovraffollamento dei calendari potrebbe causare grossi problemi…

"Maradona in carcere per amore di Raffaella Carrà"/ Così nacque un'amicizia speciale

COPA MARADONA, AMICHEVOLE ITALIA ARGENTINA: QUANDO SI POTREBBE GIOCARE?

Nelle intenzioni di chi ha proposto la Copa Maradona, l’amichevole Italia Argentina si potrebbe giocare a dicembre o gennaio – escludendo i mesi precedenti, perché le finestre internazionali di settembre, ottobre e novembre sono già piene di impegni sia per l’Italia sia per l’Argentina, tra qualificazioni mondiali (naturalmente in due continenti diversi) e anche Final Four di Uefa Nations League per gli Azzurri di Roberto Mancini. L’ipotesi dicembre ci sembra però a sua volta velleitaria, perché in quel mese non sono previste finestre per le Nazionali e c’è un affollamento di date invece riservate alle competizioni per club, almeno fino alla breve pausa per le festività natalizie. Gennaio potrebbe essere uno scenario più credibile per la Copa Maradona, perché la Fifa ha introdotto una finestra straordinaria per le Nazionali: il problema è che quella finestra naturalmente serve per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022, soprattutto in Sudamerica dove a marzo sono saltate partite causa Covid. Per incastrare la Copa Maradona nel calendario internazionale, servirebbe una magia davvero degna del Pibe de Oro in campo…

LEGGI ANCHE:

Morte Maradona: Luque chiede nuova perizia medica/ "Diego non soffriva di cuore"Morte Maradona, 7 indagati accusati di omicidio volontario/ Rischiano 25 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA