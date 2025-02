MANTOVANO ACCUSA LO VOI SUL CASO CAPUTI: COSA HA DETTO AL COPASIR

In linea di massima i contenuti delle audizioni al Copasir restano secretati, così come ovvio dato che si occupa della sicurezza della Repubblica: quanto però filtra in queste ore dal “Corriere della Sera” su alcuni passaggi della recente audizione del Sottosegretario Alfredo Mantovano va oggettivamente sottolineato in quanto apre un nuovo possibile fronte di scontro tra Governo Meloni e parte della magistratura italiana. Provando a riavvolgere un attimo il “nastro”, nella giornata di martedì 4 febbraio 2025 il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio era convocata al Copasir per riferire tutti gli elementi legati all’inchiesta sorta sui dossier contro il capo di gabinetto di Palazzo Chigi, Gaetano Caputi.

Dopo gli scoop pubblicati dal quotidiano “Domani” sulle “poco chiare” dinamiche interne ai servizi segreti italiani (in particolare su AISI e DIS), che hanno portato alle indagini della Procura di Roma su chi potesse aver ordinato svariati accessi illeciti nelle banche dati del funzionario vicino al Governo Meloni, era stato lo stesso Palazzo Chigi a prendere netta posizione nell’escludere che chiunque tra Premier e sottosegretario Mantovano possa aver ordinato di “spiare” il capo di gabinetto.

Ebbene, per Mantovano un elemento di gravità è dettato dal fatto che il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, abbia rivelato un segreto di Stato in merito agli accertamenti posti da funzionari AISI su Caputi: nello specifico, secondo quanto rivelato sempre dal “Corriere” da fonti del Copasir, il fidato sottosegretario del Governo con deleghe ai Servizi Segreti (e anche magistrato di estrazione e carriera) ritiene sia un grave illecito disciplinare quanto commesso dal procuratore Lo Voi sul cui comportamento già negli scorsi giorni la maggioranza ha chiesto un verifica sul suo operato al Ministero della Giustizia.

L’AUDIZIONE AL COPASIR APRE UN (POSSIBILE) NUOVO SCONTRO TRA GOVERNO E PROCURA DI ROMA

Dopo l’uscita a livello pubblico del “caso Caputi” era stato appunto Palazzo Chigi con il sottosegretario Mantovano a ribadire che nessuno presso il Governo aveva dato ordini di spiare il gabinetto del Presidente del Consiglio: non solo, si era poi registrata una forte irritazione per il fatto che la Procura di Roma avesse divulgato il documento dei servizi in merito ai dossier “creati” contro Caputi. A quel punto il nuovo presidente dell’AISI Bruno Valensise aveva spiegato che le diverse verifiche sul capo di gabinetto erano state autorizzate dal funzionario Del Deo (ex vice direttore della stessa AISI), motivate dalla ricerca su eventuali figure che avrebbero tentato di accreditarsi vicino ai funzionari più addentro Palazzo Chigi.

Quello che però a Mantovano e il resto del Governo non va “giù” è che l’intera documentazione sia stata divulgata dal procuratore Lo Voi, tanto che poi è giunta a disposizione del quotidiano “Domani”. Sebbene il Copasir non smentisca che in seguito possa convocare anche il capo della Procura di Roma in audizione, al momento il tema da appurare è cosa possa essere successo nella catena degli eventi tra AISI, DIS, Palazzo Chigi e Procura di Roma. In particolare, sono le risposte degli 007 a Lo Voi in merito all’origine dei dossier sospetti che non sarebbero dovute uscire pubblicamente, in quanto segreto di Stato. A

tutto questo si aggiunge anche l’elemento denunciato sempre dal “Domani” sulle indagini in corso per la possibile congiuntura delle procura di Milano e Roma sui casi Equalize e Squadra Fiore (che raccontiamo qui, ndr): l’indagato l’hacker Samuele Calamucci sentito da Lo Voi a fine gennaio ha accusato il n.2 dell’AISI Carlo De Donno di essere addirittura il capo della Fiore, gruppo fantomatico accusato di creare/costruire dossier e spionaggio. Questa volta all’ANSA è lo stesso vicedirettore dei servizi segreti a denunciare l’hacker e il quotidiano “Fatto Quotidiano” che ha riportato le sue dichiarazioni, oltre ai pubblici ufficiali «che hanno favorito la fuoriuscita di notizie contenute in un atto giudiziario secretato».

Non sfuggirà al lettore che lo scontro fra Palazzo Chigi e il procuratore Lo Voi arriva in un particolare momento storico dove tra caso Albania e soprattutto caso Almasri, il livello di tensione è tutt’altro che ai minimi termini: giusto oggi in Parlamento si è tenuta l’informativa dei ministri Nordio e Piantedosi che, con Meloni e lo stesso Mantovano, sono indagati proprio dalla Procura di Roma per favoreggiamento e peculato in merito alla liberazione ed espulsione del comandante libico Almasri.

I membri del Governo Meloni indagati, e difesi dalla senatrice Giulia Bongiorno, hanno accusato il procuratore per aver dato proceduto all’inchiesta a partire da un esposto dell’avvocato Li Gotti: parallelamente, la procura di Perugia ha aperto un fascicolo di indagine sul capo della Procura di Roma per omissione in atti d’ufficio e oltraggio a corpo politico, come riporta l’ANSA.