Copenaghen, via lo smantellamento del “ghetto”/ Discriminazione su base etnica

A Copenaghen si trova il Mjolnerparken, un insieme di quattro blocchi di edifici di quattro piani, chiamato il “ghetto”: si tratta però di un’area destinati allo smantellamento. Due anni fa, la società no-profit Bo-Vita, proprietaria delle 560 unità abitative dove vivevano circa 1.600 persone, ha avviato un vasto programma di ristrutturazione. Entro un anno o due, meno della metà degli inquilini tornerà nel suo appartamento e i due blocchi centrali saranno acquistati da una società privata: i loro abitanti saranno trasferiti altrove.

Verona, cadavere di un'anziana trovato in casa/ Era morta da almeno 6 anni

Sugli striscioni appesi ai balconi si legge che “il Mjolnerparken non è in vendita” e i residenti non intendono andar via. Nel maggio 2020, dodici di loro hanno citato in giudizio lo Stato danese sostenuti dall’Istituto danese per i diritti umani: l’origine è di discriminazione basata sull’origine etnica. Il caso è stato portato dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo, da un tribunale danese. Tra questi c’è l’insegnante di 49 anni Majken Felle, che parla così del quartiere: “Le persone si conoscono. Ci salutiamo, i bambini giocano fuori e le donne bevono tè o caffè in cortile. Era il mio giardino segreto. Ma il 15 maggio 2019 ha ricevuto una lettera da Bo-Vita, che le diceva che avrebbe dovuto essere trasferita, perché il suo appartamento si trova in uno dei due blocchi che saranno venduti”.

Napoli, Antimafia indaga su "patto" De Laurentiis-ultras/ Foto con il leader "Micio"…

A Copenaghen i “ghetti” con gli immigrati

Il piano Ghetto, adottato nel novembre 2018 dal Parlamento su iniziativa del governo liberale, è sostenuto dall’estrema destra. Questo stabilisce una serie di norme speciali per i quartieri: tra le nuove regole, quella che le condanne per i reati e i delitti avranno pene del doppio e le famiglie saranno costrette a lasciare i propri figli negli asili nido a partire da 1 anno di età. Per identificare i quartieri interessati, sono state prese in esame diverse variabili tra cui l’occupazione, l’istruzione, il reddito e la criminalità. Se più della metà dei suoi abitanti sono immigrati o figli di immigrati, originari di paesi “non occidentali”, allora rientra nella categoria dei “ghetti”.

"Auto sequestrate per eccesso di velocità"/ In Austria tecnologia farà da supervisore

“Ciò significa che il criterio decisivo utilizzato per designare i quartieri che saranno demoliti o venduti, al fine di modificare la composizione della loro popolazione, è l’origine etnica dei loro inquilini. Dal nostro punto di vista, questa è discriminazione”, spiega l’avvocato Eddie Omar Rosenberg Khawaja, che rappresenta gli abitanti di Mjolnerparken. Questo si riferisce a “certi Paesi dove la maggioranza della popolazione non è bianca, e probabilmente di fede musulmana”. Un altro abitante del quartiere in questione, Julia, arrivata dall’ex Jugoslavia come rifugiata nel 1995, racconta: “Qui è casa, non ho altra casa. Ho visto cos’era la pulizia etnica, e so com’è. Inizia. È per questo che mi batto, perché in Danimarca ai figli degli immigrati nati qui viene detto che non hanno gli stessi diritti di tutti gli altri”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA