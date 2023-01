Copertura Iliad fibra/ FiberCop investe nella società: fino a 5Gbts reali

La copertura Iliad della fibra non sarà più un problema. O meglio, la società di telecomunicazioni italiana, ha già pianificato un investimento collaborativo con l’azienda che gestisce l’infrastruttura TIM, ovvero la FiberCop, che garantirà una qualità superiore con l’utilizzo della FTTH (Fiber to the Home).

Soundbar Kenwood/ Il primo altoparlante dell'azienda: audio impeccabile e performante

Una capitalizzazione che fa felice chi ha pensato di unirsi al gruppo Iliad, vista la recente preoccupazione in merito alla chiusura di un canale di frequenza per risparmiare sulla corrente elettrica. L’accordo di co–investimento tra Iliad e FiberCop si concretizzerà nel raggiungimento (e oltre) di 8,5 milioni di unità abitative, corrispondenti ad almeno 350 città sul territorio nazionale.

Visore AR - VR Apple/ Cupertino pensa ai consumer: più economico, e niente occhiali/

Copertura Iliad della fibra: che cosa aspettarsi

La copertura Iliad della fibra FTTH sarà migliorata ed ampliata, proprio grazie al co-investimento con FiberCop. L’obiettivo dell’operatore di telecomunicazioni italiano, ha intenzione di raggiungere – nel periodo più breve possibile – le 10 milioni di unità abitative.

Questo investimento cooperativo, consentirà di raggiungere una velocità in download, fino ai 5 Gigabit per secondo, la qualità massima desiderabile. Ottimo se prendiamo in considerazione l’offerta della fibra Iliad, che se accorpata alla tariffa mobile, si riduce a 15,99€ mensili, contro i 23,99€ per i non clienti (prezzo comunque competitivo).

Quale CMS scegliere nel 2023/ I migliori (gratis) per creare siti senza conoscenze

L‘offerta è comprensiva della box ufficiale Iliad, oltre che garantire:

Minuti illimitati;

Fibra FTTH fino a 5Gbps in download e 700Mbit/s in FTTH.

Router Iliadbox (tecnologia MU-MIMO, Bluetooth 5.0, sicurezza WP3 e 3 porte ethernet da 1 e 2,5Gbps)

Ripetitore Wi-Fi (si installa da solo).

L’Iliadbox è un router ideato esclusivamente per l’uso casalingo, dunque garantisce il massimo delle prestazioni domestiche. L’accessorio consente di viaggiare velocemente grazie alle 3 porte ethernet presenti sul retro, (2,5+1+1Gbps).

La box di Iliad è molto tecnologica e può essere abbinata a qualsiasi design della casa, visto che ha un colore bianco, adattabile quasi a tutto. Inoltre, può esser appesa su qualsiasi parete, rendendo l’aspetto estetico più piacevole.

Non di meno, il display anteriore fa sì che l’utente possa scannerizzare il QR Code per connettersi velocemente alla rete WiFi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA