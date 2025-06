Copiare alla maturità 2025? Vi consigliamo di non farlo essendo assolutamente un reato: ecco cosa succede se si viene beccati

E’ possibile copiare alla maturità 2025? Ovviamente la risposta è no. Come di base, non bisognerebbe mai copiare in classe durante un compito scritto e la regola vale ancora di più se stiamo parlando dell’esame di maturità 2025, che ovviamente è il punto massimo della carriera scolastica di ogni studente, esclusa l’università.

Se per caso foste intenzionati a recarvi sui banchi di scuola della Maturità 2025, da mercoledì 18 giugno, con bigliettini, auricolari infilati nelle orecchie o le vecchie scritte in penna sulle mani come si faceva una volta, scordatevelo, anche perché rischiereste delle grosse conseguenze tenendo conto che l’esame di maturità non è una “banale” prova scritta e orale, ma un esame di stato, di conseguenza la copiatura è un reato.

Tenendo conto poi che gli studenti maturandi sono maggiorenni, ci sono tutte le possibilità di incorrere in sanzioni penali pesanti. Ovviamente i docenti cercheranno di essere comprensivi, e se coglieranno sul fatto qualche alunno lo riprenderanno e basta, ma se il comportamento dovesse essere reiterato a quel punto bisognerà attendersi delle spiacevoli conseguenze.

COPIARE ALLA MATURITÀ 2025, LO STUDENTE PUO’ ESSERE DENUNCIATO

C’è anche il rischio, e non è cosa da poco, che lo studente non venga denunciato ma “semplicemente” gli venga annullato il suo esame di Maturità 2025, costringendo così lo stesso a dove ripetere l’anno, magari per una banalità. Ecco perché è sempre bene evitare di copiare, ancor di più all’esame di maturità 2025: piuttosto sbagliate, ma con la propria testa.

La disciplina dell’esame di stato la ritroviamo in una legge del 1925 in cui si spiega che appunto copiare durante gli esami di stato e pubblici, è un reato, una normativa che ovviamente la maggior parte degli studenti ignora. Qualsiasi tipo di aiuto esterno che non siano quelli consentiti, ovvero, il dizionario, la calcolatrice e la propria mente, sono quindi tutti banditi, di conseguenza, ripetiamo, evitate di copiare: alla fine i furbi non sempre la fanno franca.

COPIARE ALLA MATURITÀ 2025, VIETATA ANCHE L’IA

Chiunque venga scoperto può rischiare fino ad un massimo di un anno di detenzione, con un minimo di sei mesi: immaginatevi ad avere la fedina penale sporca solo per aver copiato all’esame di maturità 2025? Non sarebbe una bella situazione. A rischiare è anche colui che aiuta il compagno, e in questo caso c’è una legge di quest’anno, la numero 475, che stabilisce che lo studente che aiuta quello in difficoltà rischia lo stesso reato del secondo.

Ovviamente tutto questo discorso vale anche per l’utilizzo dell’IA, l’intelligenza artificiale, uno strumento che forse mai come quest’anno sta “entrando” nell’esame di maturità, vista l’ampia diffusione anche fra gli studenti di modelli come ad esempio ChatGPT. Utilizzare l’IA per farsi aiutare all’esame è vietato, di conseguenza chiunque verrà sorpreso ad utilizzarla rischierà una bella ramanzina se non peggio. Meglio quindi dimenticarsi di tutto ciò che è esterno, IA compresa, e concentrarsi solo su noi stessi, facendo fede sulle nostre capacità e la nostra memoria: meglio un voto basso ma farina del nostro sacco e del nostro impegno, che un voto alto dopo aver copiato, in qualche frodando il sistema.