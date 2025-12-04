Posticipata la data del ritrovo delle squadre per la Coppa d’Africa. I club festeggiano ma non le Federazioni

Rinviata la data dei ritiri per la Coppa d’Africa

Il 22 dicembre avrà inizio la Coppa d’Africa, competizione che eleggerà la selezione nazionale migliore di tutto il continente e che torna dopo due anni, dopo la vittoria della Costa d’Avorio in finale contro la Nigeria, e che come sempre creerà diversi problemi per le squadre di club che vedranno togliersi per diverse settimane alcuni loro giocatori. Quest’anno però le società europee e di tutto il mondo possono tirare un sospiro di sollievo visto che la CAF, la Federazione calcistica africana, ha deciso di posticipare la data del ritrovo per tutte le nazionali coinvolte nel torneo.

Fino a qualche giorno fa infatti le varie selezioni speravano di poter avere a disposizione i propri convocati dall’inizio della prossima settimana, l’8 dicembre, così da avere due settimane di preparazione e consolidamento del gruppo che dovrà poi cercare di raggiungere l’ambito trofeo. Ieri però è stato deciso che i ritiri delle nazionali potranno iniziare solamente dalla settimana successiva, in particolare dal 15 dicembre così da non interferire con gli impegni dei club in quella settimana, che per le squadre italiane vedranno i primi turni della Supercoppa Italiana e la quinta giornata di Conference League.

Coppa d’Africa, le diverse reazioni di club e Federazioni

Le squadre e soprattutto le Federazioni coinvolte nella Coppa d’Africa però non hanno per niente apprezzato questa decisione presa dalla CAF ma sponsorizzata dalla FIFA stessa non solo per la riduzione del periodo di preparazione del torneo ma anche per un fattore economico. Tutte le nazionali coinvolte infatti si erano già preoccupate di organizzare e pagare i vari voli per i calciatori convocati e soprattutto gli alloggi per tutta la selezione per la trasferta in Marocco, nazione che ospiterà il torneo e che sarà un campo di prova per i Mondiali che nel 2030 verranno ospitati.

Dall’altra parte però ci sono le squadre di club che hanno accolto con grande felicità la notizia in quanto questo rinvio gli permette di avere a disposizione i giocatori di cui detengono il cartellino per gli impegni in programma e anche evitando il pericolo di infortuni inaspettati. La decisione poi è stata presa dalla FIFA seguendo quello che era stato fatto tre anni fa per i Mondiali giocati in Qatar nello stesso periodo dell’anno e che verrà riproposto anche per il futuro, ovvero una sola settimana di preparazione prima dell’inizio della competizione, qualsiasi essa sia.