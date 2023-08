Coppa del Mondo di calcio femminile 2023/ Italia-Sudafrica si giocano il tutto per tutto

Un Doodle per celebrare la Coppa del Mondo di calcio femminile 2023 in questo 2 agosto. Quest’anno, la competizione, tutt’ora in corso, vede come sede l’Australia e la Nuova Zelanda. Si tratta della prima edizione a 32 squadre con una prima fase a gironi con otto gruppi da 4 squadre ciascuno, che vede passare al turno successivo le prime e le seconde classificate. Inizia poi la seconda fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale, con le squadre abbinate secondo uno schema incrociato, e poi quarti di finale, semifinali e finali.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: il Panathinaikos se la cava! (martedì 1 agosto 2023)

La Coppa del Mondo di calcio femminile fu ideata nel 1991 dal presidente della Fédération Internationale de Football Association João Havelange. La prima edizione si svolse lo stesso anno in Cina e vi presero parte 12 squadre nazionali. A vincere furono gli Stati Uniti trascinati da Michelle Akers, Carin Jennings e dal capitano April Heinrichs: per loro tre 20 gol nelle 6 gare giocate, contro la rivelazione Norvegia, in grado di raggiungere la finale nonostante i pronostici iniziali.

GIGI BUFFON SI RITIRA/ Arrivederci Superman! Ora Mancini lo aspetta in Nazionale (1 agosto 2023)

Anche l’Italia partecipa alla Coppa del Mondo di calcio femminile 2023 che si sta disputando in Australia e Nuova Zelanda. Dopo aver ottenuto una vittoria contro l’Argentina al debutto, grazie alla rete della neo-entrata Girelli, le azzurre hanno incassato ben cinque gol dalla Svezia. L’Italia però si giocherà il tutto per tutto contro il Sudafrica, alle ore 9 italiane, proprio il 2 agosto. La squadra di Bertolini, dunque, è ancora in corsa per raggiungere gli ottavi: non c’è però possibilità di sbagliare. L’Italia si qualificherà agli ottavi in caso di vittoria, mentre nel caso di pareggio servirà guardare il risultato dell’altra sfida tra la Svezia (già qualificata) e l’Argentina.

Diretta/ Grosseto Fiorentina (risultato finale 0-4): la chiude Jovic! (oggi 1 agosto 2023)

Se le svedesi dovessero vincere o pareggiare, le azzurre saranno certe di approdare alla fase a eliminazione diretta. Se invece le argentine dovessero battere le svedesi, all’Italia non basterebbe il pari. In caso di passaggio del turno, chi sarà l’avversaria delle azzurre? Questa uscirà dal gruppo E, quello dell’Olanda, al 9º posto del ranking Mondiale e degli Stati Uniti, secondi dopo il pareggio a sorpresa con il Portogallo. Dunque un avversario di tutto rispetto, nel caso di passaggio del turno, per l’Italia.