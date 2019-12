Coppa Domenica Alive: vincitore torneo/ Francesca Cipriani promette strip tease

Sul finale di puntata di Domenica Live di oggi, 15 dicembre, prima di salutare il pubblico di Canale 5 e dare l’appuntamento al nuovo anno sarà decretato ufficialmente il vincitore del torneo di ballo e canto, Domenica Alive, la vera novità di questa stagione. Questa sera, dunque, Barbara d’Urso consegnerà l’ambita Coppa ad uno dei concorrenti che in queste settimane ha allietato ogni finale di puntata del programma domenicale di Canale 5. Il torneo di Domenica Alive è iniziato lo scorso settembre con l’esibizione di Loredana Lecciso nei panni di Pretty Woman, per poi passare il testimone, la settimana seguente, a Giovanni Ciacci, protagonista di Frozen. E’ poi stato il turno, lo scorso ottobre, di Annalisa Minetti con Mary Poppins. E’ seguita l’esibizione di Flavia Vento in Marylin Monroe. A gareggiare anche una delle coppie più amate dai social e dagli appassionati di Uomini e Donne, ovvero Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ne La bella e la bestia. Il 3 novembre scorso è stato il turno dell’esibizione di Francesca Cipriani nei panni di Madonna.

COPPA DOMENICA ALIVE: VINCITORE TORNEO, APPELLO FRANCESCA CIPRIANI

Il torneo di Domenica Alive è proseguito con altri due protagonisti, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo in Dirty Dancing, mentre Giucas Casella ha indossato i panni di Renato Zero. Carmen Di Pietro ha vestito i panni di Cenerentola sperando di conquistare il tanto ambito torneo, mentre i Boys, ovvero gli opinionisti dei programmi di Barbara d’Urso hanno interpretato i Village People. L’ultima coppia che si è esibita la scorsa settimana è stata quella formata dai due ex gieffini, Guendalina Tavassi e Filippo Nardi nella reinterpretazione di Grease. Chi la spunterà? Di recente Francesca Cipriani, in attesa della proclamazione del vincitore aveva lanciato un appello a Pomeriggio 5: “Italiani, domenica ci sono le votazioni: vi prego fatemi vincere la coppa, che userò come portaombrelli per far invidia a tutti i vicini, e io farò uno strip tease in piazza Duomo. Votatemi, votatemi, votatemi”. Il pubblico da casa chiamato ad esprimersi su MediasetPlay avrà accolto il tanto accorato appello?

