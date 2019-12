Coppa Italia 2019, sorteggio ottavi e quarti di finale/ Tabellone: chi gioca in casa?

Coppa Italia 2019/2020, è tempo di sorteggio per ottavi e quarti di finale: oggi, alle ore 15.00 dalla sede della Lega di via Rosellini, conosceremo l’ordine di svolgimento delle gare. Archiviati i sedicesimi di finale, Entrano in gara le teste di serie (Juventus, Napoli, Atalanta, Inter, Milan, Roma, Torino, Lazio) e conosciamo già la composizione degli ottavi: in programma Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese, Atalanta-Fiorentina, Inter-Cagliari, Milan-Spal, Torino-Genoa, Roma-Parma e Juventus-Udinese. Come già accaduto la scorsa stagione, le teste di serie non hanno il diritto automatico di giocare in casa la gara degli ottavi di finale. Con un’eccezione: qualora la sfidante non sia un club di Serie A, la testa di serie andrebbe a giocare in casa. Dunque, abbiamo due certezze: la Lazio di Simone Inzaghi sfiderà la Cremonese di mister Baroni tra le mura amiche dell’Olimpico di Roma, così come il Napoli targato Ancelotti che ospiterà allo stadio San Paolo il Perugia di Massimo Oddo. Per le altre sei gare è necessario il sorteggio.

COPPA ITALIA 2019, SORTEGGIO OTTAVI E QUARTI DI FINALE: IL TABELLONE

Gli ottavi di finale di Coppa Italia 2019/2020 si disputeranno tra il 15 ed il 22 gennaio 2020 e c’è grande curiosità per conoscere chi giocherà in casa, fattore importante trattandosi di gara secca. Vi abbiamo parlato degli abbinamenti degli ottavi di finale, ma conosciamo già gli accoppiamenti ai quarti di finale. La vincente della sfida tra Napoli e Perugia si ritroverà di fronte una tra Lazio e Cremonese; la vincente tra Atalanta e Fiorentina sfiderà una tra Inter e Cagliari; la vincente tra Milan e Spal sfiderà una tra Torino e Genoa; la vincente tra Roma e Parma sfiderà una tra Juventus e Udinese. Non ci resta che attendere e capire come si evolverà il tabellone di Coppa Italia, con la Juventus chiamata a difendere il titolo: i bianconeri detengono il record di titoli vinti con 13 trofei, con gli ultimi quattro consecutivi (a sua volta record).

© RIPRODUZIONE RISERVATA