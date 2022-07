Coppa Italia 2022-2023, il calendario/ Dai preliminari alla finale: le date

Chi sarà l’erede dell’Inter in Coppa Italia 2022-2023? La nuova stagione della coppa nazionale partirà prima dei campionati, come da tradizione, e dopo aver conosciuto il tabellone provvisorio, è arrivato il momento di andare a scoprire il calendario. Nel pomeriggio, infatti, la Lega Serie A ha ufficializzato le date della nuova stagione, dai preliminari fino ad arrivare alla finalissima dello stadio Olimpico di Roma.

Coppa Italia 2022-23, tabellone provvisorio/ Primi incroci: dal Monza alla Cremonese…

Partiamo dal turno preliminare di Coppa Italia 2022-2023, che prenderà il via già in questo mese: per la precisione, le prime gare della competizione nazionale si terranno domenica 31 luglio 2022. Una partenza anticipata rispetto al solito, anche e soprattutto a causa del Mondiale in Qatar, che si terrà da lunedì 21 novembre a domenica 18 dicembre 2022.

Dzeko, parastinchi della Roma in Coppa Italia/ Il dettaglio in Juve Inter non sfugge

COPPA ITALIA 2022-2023: IL CALENDARIO

Il calendario di Coppa Italia 2022-2023 prosegue con i trentaduesimi di finale, in programma domenica 7 agosto 2022. Le prime squadre di Serie A entreranno in gioco a partire dai sedicesimi di finale: questo turno si disputerà mercoledì 19 ottobre 2022. I Mondiali in Qatar tracceranno un solco e si ripartirà direttamente con il nuovo anno. Gli ottavi di finale di Coppa Italia si giocheranno tra mercoledì 11 gennaio 2023 e mercoledì 18 gennaio 2023. Sarà in questa fase del torneo che entreranno in gioco le otto teste di serie, ovvero le prime otto classificate in Serie A nella stagione 2021/2022: parliamo di Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta. Come da tradizione, giocheranno gli ottavi in casa. Le migliori otto della competizione, nei quarti di finale, se la giocheranno mercoledì 1 febbraio 2023. Confermata la semifinale tra andata e ritorno, rispettivamente in programma mercoledì 5 aprile 2023 e mercoledì 26 aprile 2023. La finalissima di Roma, invece, si giocherà mercoledì 24 maggio 2023.

LEGGI ANCHE:

Le pagelle di Juventus Inter/ I voti della finale di Coppa Italia: Perisic al top

© RIPRODUZIONE RISERVATA