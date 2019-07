Coppa Italia di Serie C/ Calendario partite: date e orari prima fase eliminatoria

Anche in Serie C la stagione ufficiale del calcio giocato è pronta a partire, e la Lega ha diramato il calendario della prima fase di Coppa Italia, competizione che già da diverse stagioni con il calendario dei triangolari del primo turno dà il via alla nuova stagione agonistica. Quest’anno la Serie C ha evitato le polemiche degli ultimi anni, con tante “X” e caselle mancanti nella composizione dei vari gironi, e con calendari di fatto composti a tempo di record. La Coppa Italia rappresenta un antipasto interessante in un quadro che vede già grandi piazze ai nastri di partenza, come quella di Como che comunque riposerà alla prima giornata nel girone con Gozzano e Renate, mentre il girone “romagnolo” con Cesena, Rimini e Vis Pesaro sembra anticipare sfide molto sentite dalle rispettive tifoserie. Anche il girone I offre grandi sfide e soprattutto un incrocio suggestivo tra Avellino e Bari che in passato si è presentato anche in Serie A, a metà degli anni Ottanta.

COPPA ITALIA SERIE C, IL CALENDARIO COMPLETO DELLE PARTITE

Questo il calendario completo della prima giornata della Fase Eliminatoria di Coppa Italia Serie C 2019-2020. Le successive gare della 2^ e 3^ giornata verranno determinate in relazione ai risultati delle gare della prima giornata.

GIRONE A – Como, Gozzano, Renate

1^ giornata, 4 agosto 2019 ore 17.00: Gozzano – Renate

Riposa: Como

GIRONE B – Albinoleffe, Giana Erminio, Lecco

1^ giornata, 4 agosto 2019 ore 16.30: Giana Erminio – AlbinoLeffe

Riposa: Lecco

GIRONE C – Juventus U23, Pergolettese, Reggiana

1^ giornata, 4 agosto 2019 ore 20.30: Juventus U23 – Pergolettese

Riposa: Reggiana

GIRONE D – Pianese, Pistoiese, Pontedera

1^ giornata, 3 agosto 2019 ore 20.30: Pontedera – Pianese

Riposa: Pistoiese

GIRONE E – Cesena, Rimini, Vis Pesaro

1^ giornata, 4 agosto 2019 ore 18.30: Rimini – Cesena

Riposa: Vis Pesaro

GIRONE F – Arzignano Valchiampo, Modena, Virtus Vecomp Verona

1^ giornata, 10 agosto 2019 ore 18.00: Modena – Virtus Vecomp Verona

Riposa: Arzignano Valchiampo

GIRONE G – Fano, Gubbio, Teramo

1^ giornata, 4 agosto 2019 ore 20.30: Gubbio – Fano

Riposa: Teramo

GIRONE H – Olbia, Rieti, Ternana

1^ giornata, 4 agosto 2019 ore 20.30: Ternana – Olbia

Riposa: Rieti

GIRONE I – Avellino, Bari, Paganese

1^ giornata, 11 agosto 2019 ore 20.30: Bari – Paganese

Riposa: Avellino

GIRONE L – Sicula Leonzio, Vibonese

1^ giornata, 11 agosto 2019 ore 17.30: Vibonese – Sicula Leonzio

GIRONE M – Bisceglie, Picerno

1^ giornata, 18 agosto 2019 ore 17.00: Picerno – Bisceglie



© RIPRODUZIONE RISERVATA