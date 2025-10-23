I Copper Jitters dividono il pubblico di X Factor 2025 ma convincono Achille Lauro: come se la caveranno nel live?

I Copper Jitters sono una giovane band milanese composta da Fabio Valvassori, Donato Sardone, Matteo Genesio Traisci e Matteo “Patty Red” Vazquez. Quattro ragazzi uniti dalla stessa passione per la musica, dal desiderio di portare sul palco quella scarica elettrica che li fa sentire vivi. Fin dalle audizioni di X Factor 2025 hanno mostrato orgogliosamente la loro vena rock, senza però rinunciare alla sperimentazione e a cimentarsi in sfide diverse. I Copper sono infatti passati dai Beatles con Come Together a Girls & Boys dei Blur. Scelte che non sempre li ha premiati del tutto, perlomeno lato web, dove il pubblico di X Factor si è un po’ diviso.

Viscardi, chi è il cantante di X Factor nel team di Paola Iezzi/ "Mi sento come un treno"

Ai bootcamp hanno però messo tutti d’accordo, con l’inedito Take Me Out. Un brano schietto ed esplosivo, in cui appunto è emersa tutta la loro grinta. Così hanno conquistato l’ambito X Pass di Achille Lauro, felicissimo di averli nella sua squadra.

Copper Jitters già ad un bivio ad X Factor 2025? La band è nelle mani di Achille Lauro

Eppure, come dicevano, le prime critiche non si sono fatte attendere per i Copper Jitters. Sui social e tra gli appassionati del programma c’è chi li considera ancora un po’ troppo acerbi, troppo “carichi” e poco lungimiranti nelle scelte. L’esibizione con Girls & Boys, in particolare, ha diviso parecchio gli osservatori. C’è chi ha notato delle incertezze durante la performance canora, ma anche chi semplicemente non ha gradito.

PierC, chi è il cantante ai Live Show X Factor 2025/ Un talento cristallino nel team di Francesco Gabbani!

Ora tocca ai quattro componenti della band dimostrare di che pasta è fatto il gruppo, cogliendo la sfida e le critiche costruttive. C’è dunque grande curiosità di vederli all’opera in questo percorso del live, di capire se riusciranno a trovare una propria identità. Con Achille Lauro come coach, di certo, i Copper Jitters hanno davanti un’occasione per crescere e maturare come gruppo. A loro, come tutti gli altri concorrenti, non ci resta che augurare buona fortuna.